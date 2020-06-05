Sınır kapılarının açılmasına Sağlık Komitesi’nden onay

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sınır kapılarının açılması konusunda İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin tüm üyelerinin olumlu görüş belirttiğini söyleyerek, hükümetin bu konuda ivedi şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sınır kapılarının açılması konusunda İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin tüm üyelerinin olumlu görüş belirttiğini söyleyerek, hükümetin bu konuda ivedi şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar ise KKTC hükümetinin aldığı her türlü kararın bilim kurullarının tavsiyesiyle alındığını, dolayısıyla bugünkü toplantının ardından da bilim kurullarına iletilecek bir süreç izleneceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın daveti üzerine bugün Cumhurbaşkanlığı’nda geçiş kapılarıyla ilgili durumun değerlendirildiği toplantıya Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Ali Pilli katıldı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Eş Başkanı ve Kıbrıslı Türk üyeleri de hazır bulundu.

Toplantının ardından sırasıyla Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı basına açıklamada bulundu.

AKINCI

Akıncı, bugünkü toplantıda ana gündemin, geçiş kapıları olduğunu, toplantıya Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yanı sıra İki Toplumu Sağlık Komitesi Başkanı ve tüm üyelerinin katıldığını söyledi.

Akıncı, İki Toplumlu Sağlık Komitesi üyelerinin, Rum meslektaşlarıyla yaptıkları telekonferans ve Rum tarafının sunduğu kapsamlı epidemiyolojik rapor ışındaki değerlendirmelerini ve Rum tarafının 8 Haziran’dan itibaren belli birtakım grupların güneye geçişleriyle ilgili öneriyi nasıl değerlendirildiklerini, sağlık perspektifinden dinlediklerini belirtti.

“8 HAZİRAN’DA HEMFİKİR OLDUKLARI MESAJI VERİLDİ”

Tüm üyelerin görüşlerini aktardığını, oy birliğiyle komitenin tüm üyelerinin net duruş sergilediklerini söyleyen Akıncı, “İki tarafın verilerini değerlendirdikleri zaman, iki taraf arasında geçişlerin başlayabileceği ve bunun da 8 Haziran tarihi olabileceği konusunda hemfikir oldukları mesajı verildi” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, böylesi bir konuda, rotayı çizecek olanın sağlık olduğunu, siyasetin onu takip edeceğini, siyasi mülahazalarla hareket edilmemesi ve kararlar üretilmemesi gerektiğini kaydetti.

Her atılan adımın siyasi sorumluluğu bulunduğunu dile getiren Akıncı, sağlık açısından son derece önemli bir salgınla karşı karşıya kalınan bu dönemde, ilk sözü söyleyecek olanın bu alandaki uzmanlar olduğunu vurguladı.

İki Toplumlu Komitede, Sağlık Bakanlığı müdürleri, eski başhekimler, emekli müdürler, uzmanlar bulunduğunu dile getiren Akıncı, onların görüşlerinin önemli olduğunu kaydetti.

Hükümetin de sağlık ve bilim kurulları bulunduğuna işaret eden Akıncı, hükümetin bu konuyu değerlendireceğini ve ona göre kendi tavrını ortaya koyacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu tavrın fazla gecikmeden ve sağlığın öngördüğü rota çerçevesinde olması beklentisindeyim. Bunun böyle olması gerektiği düşüncesindeyim. Bu aşamada bundan fazla bir değerlendirme yapmak istemiyorum” dedi.Gereksiz yere 1500 ailenin derdini daha da büyütmenin söz konusu olmaması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Akıncı, “Tedaviye gidecek olan, eğitim görecek olan, ekmek parasını kazanmak için gün bekleyen, gün sayan insanlara sağlık gerekçeleri dışında nedenlerle engel olunmamalıdır. Sağlık ana meselemiz olmaya devam etmelidir. Bu konuda da hükümetin çok ivedi şekilde hareket etmesi gerekmektedir” diye konuştu.