Sınır kapılarında elektronik geçiş gündemde

Ulaştırma Bakanı Atakan, sınır kapılarında elektronik geçiş sistemi için çalışma yapıldığını açıkladı

Güzelyurt’ta bir vatandaşın, bölge esnafının kalkınması için, araç sigorta ücretlerinin azaltılarak Güney Kıbrıs’tan geçişlerin kolaylaştırılmasını talep etmesi üzerine Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, hükümet olarak kendilerinin de daha fazla kişinin KKTC’ye gelip, harcama yapmasını istediklerini kaydetti.

Öte yandan bunu zorlaştıran şeyin sigorta ücretleri değil, sınır kapılarında yaşanan sıkıntılar olduğuna işaret eden Özersay, 40 yeni sivil hizmet görevlisi alınması için karar aldıklarını anımsattı. Bunun da çözüm olamayabileceğini dile getiren Özersay, bazı kapılardan geçiş yönteminin değişebileceğini anlattı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da sınır kapılarında elektronik geçiş sistemi için çalışma yapıldığını dile getirdi.

KKTC kimlik katlarının çipli geçiş özelliği taşıdığını anımsatan ve geçen yıl Metehan kapısına çipli geçiş için prototip taktıklarını ifade eden Atakan, araçta 4 kişi olduğunda çipli geçiş süresinin neredeyse personelin işlem yapma hızına eşitlendiğini anlattı.

Atakan, kamera üzerinden geçişleri denetlemeyi denediklerini ancak araçtaki kişilerin bilinememesinin güvenlik riski yarattığını dile getirdi.

Şerit sayısı eksikliğinin yoğunluğun önemli nedenlerinden olduğuna işaret eden Atakan, 5 şerit gidiş 5 şerit geliş bir kapı için proje hazırladıklarını dile getirdi.