Sınır kapıları için yersiz panik

Rum tarafında gündeme gelen sınır kapılarının kapatılmasına ilişkin önerinin, incelemeye alınan öneriler arasında yer almadığı bildirildi

Sınır kapılarının kapatılacağına ilişkin iddialar yersiz çıktı. Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) yürüttüğü doğal gaz arama faaliyetleri ve Türkiye’nin Navteks ilan etmesi sonrasında yaşanan gelişmelere bağlı olarak Rum hükümetinin KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarını kapatma düşüncesinde olduğuna ilişkin haberler Rum Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos tarafından yalanlandı.

Güney’de yayımlanan Politis Gazetesi: “Barikatlar ve #fakenews” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Rum Başkanlar Konseyi toplantısında sınır kapılarının kapatılması gibi çok uç önerilerin de gündeme geldiğini söylediğine dair Rum basınında yer alan haberlerin Kıbrıs Türk toplumunda panik yarattığını yazdı.

Gazete, sınır kapılarının kapatılmasına ilişkin önerinin, incelemeye alınan öneriler arasında yer almadığını vurgularken, bu konuda KKTC’deki bir haber sitesinde yer alan iddiaların ise Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Viktoras Papadopulos tarafından yalanlandığını belirtti.

Habere göre Viktoras Papadopulos kendi “Twitter” hesabından “Kıbrıslı Türk bir gazeteciye barikatlara ilişkin hiçbir şey aktarmadım. Bunun aksine yazılan her şey #fakenews (yalan haber)” açıklamasında bulundu.