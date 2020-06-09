Sınır kapıları açılmıyor

Adadaki sınır kapıları, liderler arasında varılan uzlaşıya rağmen KKTC hükümetinin bu konuda karar almaması nedeniyle açılmadı. Rum Yönetimi ise kapılarının açılması için hazır olduğunu açıkladı

KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının, liderler arasında varılan uzlaşıya rağmen kapalı kalacağı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Tatar’ın İstediği Oldu- Sınır Kapıları Anastasiadis-Akıncı Anlaşmasına Rağmen Kapalı Kalıyor” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, sınır kapılarının kapalı kalacağını, çünkü edinilen son bilgilere göre, Kuzey Kıbrıs makamlarının başlangıçtaki pozisyonlarını değiştirmediklerini yazdı.

Gazete, tüm bu gelişmeyle ve olguların değişmemesi durumunda, KKTC’de ikamet eden öğrencilerin eğitim yılını ve sınavlarını kaybetme tehlikeleri olduğunu, aynı zamanda Rum kesiminde çalışan Kıbrıslı Türklerle ilgili problemin de ciddi olduğuna işaret etti.

Son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen çabalara rağmen, Kıbrıs Türk tarafı açısından bir farklılaşma olmadığına dair bilgiler bulunduğunu belirten gazete, bundan ötürü, sınır kapılarının bilinmeyen bir süre daha kapalı olacağını yazdı.

Öte yandan Rum Yönetimi makamlarının “sınır kapılarının açılması için hazır olduğunu” belirten gazete, Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un, geçiş noktalarının bugün için dahi faaliyete girmesi konusunda her şeyin hazır olduğunu söylediğini iletti.

Haberde, Rum kesiminin, 8 Haziran’dan itibaren gerekli kontrolleri yapabilmesi için, iki liderin hemfikir olduğu şeyler uyarınca, hazırlık ve planlama yapmaya başladığı da belirtildi.

Rum Polisi Sözcüsü Hristos Andreu ise açıklamasında, Rum polisinin “sınır kapılarına personel yerleştirmek ve geçiş yapanların verilerini kayda geçirmek için hazır olduğunu” sözlerine ekledi.

Politis gazetesi de “ ‘Hükümet’ Sınır Kapılarını Kapalı Tuttu- Hak Sahipleri Geçiş Noktalarına Gitmesin Çünkü Bunları Açık Bulamayacaklar” başlıklı haberinde, liderlerin sınır kapılarının dün açılmasını öngören uzlaşısına rağmen, böyle bir şeyin mümkün olmadığını yazdı.

Rum Yönetiminin geçtiğimiz haftanın başından bu yana, hak sahiplerini bilgilendirerek, aynı zamanda ilgili listeye geçişle ilgili tüm belgeleri ve isimleri kaydederek, sınır kapılarının açılması halinde, tüm prosedürler için hazırlanmaya başladığını yazan gazete, tüm geçiş hakkına sahip olan kişilere, test yapıldığını da belirtti.