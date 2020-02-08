Sınır ihlali gerilimi

Lefkoşa Rum Belediyesi’nin, ara bölgedeki tarihi Spitfire kahvehanesi ve komşu binanın temizlenmesi çalışmalarında sınır ihlali yapması, gerginliğe yol açtı

Lefkoşa Rum Belediyesi’nin, bir süre önce Baf kapısının yanındaki ara bölgede bulunan tarihi “Spitfire” kahvehanesi ve komşu binanın temizlenmesi ve sağlamlaştırılması çalışmalarına başlaması bölgede taraflar arasında gerginliğe yol açtı.

Rumlar, Yiğitler Burcu Parkı yakınında KKTC sınırını ihlal ederek “Spitfire” olarak bilinen binaya müdahale etti.

Eski eser niteliğinde olan sözkonusu binada kış koşulları nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi için Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve askeri makamların eşgüdümüyle güçlendirme çalışması planlanmış, binanın hasarlı yüzünün ara bölgeye bakması nedeniyle iyi niyet çerçevesinde BM Barış Gücü’nün ilgili birimlerine de bu duyurulmuştu.

Ancak binaya usulüne uygun olarak müdahale edilmesinin planlandığı esnada Rum tarafı KKTC sınırını ihlal ederek binaya müdahale etmeye başladı.

Kıbrıs Rum tarafı provokasyon içeren bu ihlali gerçekleştirirken ara bölgenin bütünlüğünü koruma sorumluluğu olan BM Barış Gücü bu müdahaleyi sadece seyretmekle kaldı; Rum araçlarının ve çalışanlarının sınırı ihlal etmesine müdahalede bulunmadı.

Rum tarafının ihlali ve Barış Gücü’nün bu ihlali engellememesinin tespit edilmesi üzerine Kıbrıs Türk tarafı BM’ye uyarıda bulundu ve yasadışı çalışma durduruldu.

Yasadışı müdahalenin durdurulmasının ardından Kıbrıs Türk tarafının yaptığı incelemede, Rumların müdahalesiyle binanın bir bölümünün yıkıldığı ve binaya ait tabela da dahil olmak üzere bazı malzemelerin çalındığı tespit edildi.

Bu arada, Kıbrıs Rum tarafı ısrarlı tutumunu sürdürerek “Spitfire” binasının karşısındaki ara bölgeye asker de gönderdi. Ancak Kıbrıs Türk tarafının girişimleryle askerlerin geri çekildiği öğrenildi.

BM: ÇALIŞMALARI ASKIYA ALIN

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP), taraflar arasında gerginliğe yol açan Lefkoşa’da Baf Kapısı yakınlarındaki bir bina ve çevresindeki çalışmaların askıya alınması çağrısında bulundu.

UNFICYP Sözcüsü Aleem Siddique, konuyla ilgili açıklamasında, ara bölge ve çevresinde güvenlik ve huzuru sağlama görevini sürdüren Barış Gücü’nün Lefkoşa’da 1974 öncesinde café olarak kullanılan binanın bulunduğu hassas bölgede devriyeye devam ettiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Siddique, barışçı çözüm bulmak ve gerginliği azaltmak için her iki taraftan da ilgililerle temas içinde olduklarına işaret ederek, BM Misyonu’nun, ilgili tüm tarafların BM Barış Gücü ile yapıcı şekilde çalışması gerektiğini yinelediğini belirtti.

Aleem Siddique açıklamasında, “Bu aşamada, UNFICYP, ilgili tüm tarafları Spitfire café ve çevresinde devam eden faaliyetlerini askıya almaya çağırır” ifadesini kullandı.

GKK

Öte yandan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, (GKK), Yiğitler Burcu Parkı yakınındaki metruk binanın ara bölgeye bakan kısmına, Birleşmiş Milletler Barış Gücü nezaretinde girmeye çalışan Lefkoşa Rum Belediyesi görevlilerinin, bölgeden uzaklaştırıldığını açıkladı.

GKK Basın Bürosu aracılığıyla yapılan açıklama şöyle:

“Yiğitler Burcu Parkı yakınında, KKTC sınırları içerisindeki askersizleştirilmiş bölgede bulunan eski metruk binanın ara bölgeye bakan kısmına 05 ve 06 şubat 2020 tarihlerinde iki kez Lefkoşa Rum Belediyesi görevlileri tarafından BMBG nezaretinde girilmek istenmiş, ancak Güv.K.K.lığınca gerekli tedbirler alınarak Lefkoşa Rum Belediyesi ve BMBG personeli bölgeden uzaklaştırılmıştır.”

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP), bugün yaptığı açıklamada, taraflar arasında gerginliğe yol açan Lefkoşa’da Baf Kapısı yakınlarındaki bir bina ve çevresindeki çalışmaların askıya alınması çağrısında bulunmuştu.