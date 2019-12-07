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Sinema teknolojisini tiyatroya taşıdılar

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Ajans Cyprus Media& Production katkılarıyla ilk kez KKTC'ye gelecek olan sinetiyatro, çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. Ajans Cyprus direktörü Hüseyin Turan, Türkiye'de ve Kıbrıs'ta bu projenin ilk kez uygulandığını vurguladı

Sinema teknolojisini tiyatroya taşıdılar

Kanser Hastalarına Yardım Derneği için gelecek olan ve Kıbrıs'ta ilk kez uygulanacak Sinetiyatro çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak.

Türkiye'de bugüne kadar hiç denenmemiş bir uygulamayı tiyatroya taşıyan Adanalı yönetmen Serkan Özyumşak, tiyatro ve sinema sanatını uyum içinde kullandıklarını belirterek; "Masal İçinde " adlı oyunumuz, kullanılan teknik itibarı ile çocuklara farklı bir oyun izleme deneyimi sunuyor” dedi.

Özyumşak şöyle konuştu:

“Türkiye'de daha önce denenmemiş, sinema ve tiyatro performansını birleştirdiğimiz bu oyunumuza "Sinetiyatro çocuk oyunu "demeyi uygun bulduk.

Projemizin ilki olan ‘Pamuk prenses ve yedi cüceler’ masalını yeniden yorumlayarak sosyal içerikli mesajlarla çocukların eğlenceli vakit geçirirken öğrenmelerini amaçlıyoruz. Didaktik, aşırı yorum ve nasihatçi bir anlatım tarzının, çocukların ilgisini çekmediğini biliyoruz. Bu yüzden anlatım tarzımız; çocukların estetik algı yeteneğini geliştirmeye yönelik oldu. Tiyatronun zaman, mekân sınırlarını, sinemanın sınırsız anlatım gücüyle birleştirdik.”

KHYD İÇİN OYNAYACAKLAR

Ajans Cyprus Media& Production katkılarıyla ilk kez KKTC'ye gelecek olan bu sinetiyatro çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak.

Ajans Cyprus Media & Production direktörü Hüseyin Turan ise yaptığı açıklamada; Türkiye'de ve Kıbrıs'ta böyle bir uygulama ilk kez uygulandığını, dünyada televizyonlarındaki show programlarında farklı versiyonlarla olduğunu ama bir hikayeyi sonuna kadar sürükleyip götüren böyle bir projeyle karşılaşmadığını dile getirerek Kıbrıs'ta ilk kez 4 Ocak 2020 Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi AKKM'de üç seans ile izleyicilerle buluşturacaklarını ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına olacağı için büyük keyif duyduklarını dile getirdi.

Yapılan açıklamada, "Masal İçinde" çocuk oyununun ilk olarak 04 Ocak 2020'de Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi AKKM'de gösterimlerine başlanacağı daha fazla bilgi için 0 533 829 31 54 veya 0 548 884 0 535 numaralı telefonlardan bilgi alınabileceği bildirildi.

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