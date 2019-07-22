Sinekle mücadele için işbirliği çağrısı

Sağlık Bakanlığı, sivrisineklerle mücadelenin iş birliği gerektirdiğini vurgulayarak, “Bazı bölgelerde konuya hassasiyet gösterilmiyor. Bu da sorunlara yol açıyor. Sinekle mücadele iş birliği gerektirir. Bu görevin paydaşlarla üstlenilmesi daha hızlı sonuç alınması için önemli” denildi

Sağlık Bakanlığı, sivrisineklerle mücadelenin iş birliği gerektirdiğini vurgulayarak, kurumlara “rutin görevlerinizi ihmal etmeyin”, vatandaşlara da “etrafınızdaki birikmiş su kaynaklarını ortadan kaldırın” çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı, bu konudaki çalışmalarının aralıksız sürdüğünü duyurarak, “Bazı bölgelerde konuya hassasiyet gösterilmiyor. Bu da sorunlara yol açıyor. Sinekle mücadele iş birliği gerektirir. Bu görevin paydaşlarla üstlenilmesi daha hızlı sonuç alınması için önemli” hatırlatması yaptı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar’ın bu konuda toplantı yaptığı, önlemlerin ve belediyelere yönelik uyarıların görüşüldüğü de bildirildi.

“İHMALKARLIKLARDAN KAÇINMALI…”

Sağlık Bakanlığı, sivrisinekle mücadele konusunda yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bakanlık sinekle mücadele konusundaki uyarılarını yerel yönetimlere sürekli olarak iletmektedir. Ancak bazı bölgelerde konuya hassasiyet gösterilmemesi sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle ilgili tüm kurumlar, Sağlık Bakanlığı’nın denetleyici ve uyarıcı olduğunu unutmadan, insan sağlığını riske atacak ihmalkarlıklardan kaçınmalıdır. Herkes üzerine düşen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.”

SAĞLIK BAKANI PİLLİ VE BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI ÖZÇINAR TOPLANTI YAPTI

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımızın görevleri kapsamında sinekle mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir. Ancak bu görevin tüm paydaşlarla birlikte üstlenilmesi daha hızlı sonuç alınması adına önemlidir. Suların akışkan hale getirilmesi, Su Dairesi ve belediyelerin görevidir. Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar’ı belediyelere gerekli uyarıları yapması konusunda Sağlık Bakanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirmiş ve gerekli önlemlerin alınması hususunda istişarede bulunulmuştur.”

VATANDAŞA UYARI: “BİRİKMİŞ SULAR ORTADAN KALDIRILMALI”

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada vatandaşlara da bazı uyarılarda bulundu:

“Sivrisinekler, üremek ve çoğalmak için uygun su kaynaklarına ihtiyaç duyar. Bu su kaynakları, sazlık, bataklık, göl gibi doğal alanlar olabileceği gibi bahçemizdeki bir saksının dibinde, kullanılmayan bir araba lastiğinde ve plastik bir kovada bekleyen su birikintisi de olabilir. Evlerimizin ve bahçelerimizin etrafında birikmiş ve bir haftadan fazla bekleyen su kaynaklarını ortadan kaldıralım. Su depoları ya da varillerin üzerini kapatıp, kovalarda bekleyen suları sık sık boşaltalım. El arabaları gibi ekipmanlarda bekletilen suları boşaltalım. Çatı yağmur su oluklarını temizletelim. Saksı diplerinde bekleyen suları boşaltalım.”