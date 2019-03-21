Simülasyon TIR’ında deprem tatbikatı

Türkiye’den ülkeye gelen Deprem Simülasyon TIR’ı, eğitsel faaliyetlerde bulunmaya başladı

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde faaliyet gösteren ‘Deprem Simülasyon Tırı’ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın işbirliğinde gelen ‘Deprem Simülasyon Tırı’, 25 Mart’a kadar Lefkoşa, İskele, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke ve Girne bölgelerinde eğitsel faaliyetlerde bulunacak.

‘Deprem Simülasyon Tırı’ eğitmenleri tarafından önceki gün verilmeye başlayan eğitsel faaliyetlerin ikincisi dün 09.00-16.00 saatleri arası Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde gerçekleştirildi.

Öğrenci ve her yaş grubundan vatandaşlara açık faaliyetlerde, ülkede yaşanabilecek bir deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında alınması gereken tedbirler hakkında, toplumsal farkındalık yaratmak amaçlanıyor.



Etkinlikte konuşan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, ülkede yaşanabilecek bir deprem esnasında, öncesinde ve sonrasında alınması gereken tedbirlere yönelik eğitsel faaliyetlerde bulunmak için AFAD ile işbirliği kapsamında “Deprem Simülasyon Tırını” ülkeye getirdiklerini kaydetti.

Yerküre faaliyetlerinin sürekli hareket halinde bulunduğunu, bu sebeple de her zaman hazırlıklı olmanın önemine işaret eden Karakoç, 7’den 77’ye tüm personelin, tüm halkın bilgilenmesi ve bilinçlenmesini amaçladıklarını kaydetti.

Karakoç, bu konuda bir farkındalık oluşturmak amacıyla faaliyetlerini tüm ilçelerde gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.



DEMİR

AFAD Eğitim Merkezi Eğitimcisi Alper Demir de, Sivil Savunma Teşkilatı ve AFAD arasında işbirliği protokolünün yıllardır devam ettiğine işaret ederek, simülasyon tırı hakkında bilgi verdi.

Tırın iki bölümden oluştuğuna işaret eden Demir, tırın ön tarafında yangın simülasyonu ve orta bölümde de deprem simülasyonu bulunduğunu, yaklaşık değerlerde 4 farklı depremin simule edilebildiğini aktardı.

Gençlere, çocuklara, üniversite öğrencilerine, halka deprem anında ne yapmaları gerektiğini, nasıl hayatta kalacaklarını, deprem öncesinde alınabilecek tedbirleri ve deprem sonrasında alınabilecek tedbirlerin anlatıldığını söyleyen Demir, ne kadar çok kişiye ulaşılabilirse, eğitim verilebilirse mutlu olacaklarını sözlerine ekledi.