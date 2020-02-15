13 yıl önce doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden Gamze Fellahoğlu’nun ölümünden sorumlu tutulan Dr. Şevket Alptürk'ün istinaf başvurusunun reddedilmesinin ardından, Fellahoğlu’nun kızı Laden Fellahoğlu “Annesizliği kim geri getirecek?” diye sordu

Doğuş Doğum Kliniğinde 13 yıl önce doğum yaptıktan hemen sonra hayatını kaybeden Fellahoğlu Kuyumculuk’un sahibi Gamze Fellahoğlu’nun ölümünden sorumlu tutulan doktorlardan Op.Dr. Şevket Alptürk'ün istinaf başvurusu önceki gün reddedilmişti.

İhmal nedeniyle doktora ceza davası açılacağını açıklanmıştı.

Bu kararın ardından Gamze Fellahoğlu’nun kızı Laden Fellahoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve “Şimdi sıra ceza davasında” mesajı verdi.

Laden Fellahoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“13 yıl sonra adalet yerini buldu!

13 yıllık suskunluğum bugün son buldu. Bu konu ile ilgili hiç konuşmadım adalete hep güvendim.

Ve 13 yıl sonra adalet yerini buldu

13 yıldır yaşadığım manevi boşluk

Annesizliği kim geri getirecek peki ?

Annemi acımasızca ölüme terkeden Şevket Alptürk mü ?

Yoksa anesteziyi yapıp giden

Eray Deliceırmak mı ?

Yoksa 2 kız çocuğunu annesiz bırakmış katil bir doktoru savunan

Avukat Serhan Çınar mı ?

Yoksa bizi acımasızca eleştiren dedikodumuzu yapan başaramayacağımızı zannedenler mi ?

Adalet evet bugün yerini buldu!

Ama sıra ilahi adalette

Bize bunu yaşatan

Önce Şevket Alptürk'e

Sonra Eray Deliceırmak'a ve Serhan Çınar'a ve en sonda bize inanmayıp acımasızca eleştirenlere hakkımı helal etmiyorum.

Allaha havale ediyorum.

Adalet şaşmadı!! İlahi adalet hiç şaşmaz!!

Şimdi sıra ceza davasında

13 yıl biz mücadele ettik üzüldük uyumadık!

Artık üzülme sırası katillerde!

Kaç yıl hapis yatıp uyumayıp sevdiklerinden ayrı olmanın

ne olduğunu anlama sırası onlarda..

Babam Hakan Fellahoğlu'na ve

sevgili Avukatımız Murat Yılmaz'a

Ve davamızı iyi değerlendiren doğru karar veren cesur yürekli

Namuslu adaletli hakimlerimize

Herşey için teşekkür ederim

Annemin Kanını Yerde bırakmadınız

Allah sizlerden razı olsun.”