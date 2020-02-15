Doğuş Doğum Kliniğinde 13 yıl önce doğum yaptıktan hemen sonra hayatını kaybeden Fellahoğlu Kuyumculuk’un sahibi Gamze Fellahoğlu’nun ölümünden sorumlu tutulan doktorlardan Op.Dr. Şevket Alptürk'ün istinaf başvurusu önceki gün reddedilmişti.
İhmal nedeniyle doktora ceza davası açılacağını açıklanmıştı.
Bu kararın ardından Gamze Fellahoğlu’nun kızı Laden Fellahoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve “Şimdi sıra ceza davasında” mesajı verdi.
Laden Fellahoğlu’nun paylaşımı şöyle:
“13 yıl sonra adalet yerini buldu!
13 yıllık suskunluğum bugün son buldu. Bu konu ile ilgili hiç konuşmadım adalete hep güvendim.
Ve 13 yıl sonra adalet yerini buldu
13 yıldır yaşadığım manevi boşluk
Annesizliği kim geri getirecek peki ?
Annemi acımasızca ölüme terkeden Şevket Alptürk mü ?
Yoksa anesteziyi yapıp giden
Eray Deliceırmak mı ?
Yoksa 2 kız çocuğunu annesiz bırakmış katil bir doktoru savunan
Avukat Serhan Çınar mı ?
Yoksa bizi acımasızca eleştiren dedikodumuzu yapan başaramayacağımızı zannedenler mi ?
Adalet evet bugün yerini buldu!
Ama sıra ilahi adalette
Bize bunu yaşatan
Önce Şevket Alptürk'e
Sonra Eray Deliceırmak'a ve Serhan Çınar'a ve en sonda bize inanmayıp acımasızca eleştirenlere hakkımı helal etmiyorum.
Allaha havale ediyorum.
Adalet şaşmadı!! İlahi adalet hiç şaşmaz!!
Şimdi sıra ceza davasında
13 yıl biz mücadele ettik üzüldük uyumadık!
Artık üzülme sırası katillerde!
Kaç yıl hapis yatıp uyumayıp sevdiklerinden ayrı olmanın
ne olduğunu anlama sırası onlarda..
Babam Hakan Fellahoğlu'na ve
sevgili Avukatımız Murat Yılmaz'a
Ve davamızı iyi değerlendiren doğru karar veren cesur yürekli
Namuslu adaletli hakimlerimize
Herşey için teşekkür ederim
Annemin Kanını Yerde bırakmadınız
Allah sizlerden razı olsun.”