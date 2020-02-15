banner255
banner69
Göçmenköy, Kennethlendi
Göçmenköy, Kennethlendi
17 0
“Binlerce gencimiz iş şansı bulacak”
“Binlerce gencimiz iş şansı bulacak”
20 0
 
“Liderlerin müzakerelere dönmelerini umuyorum”
“Liderlerin müzakerelere dönmelerini umuyorum”
7 0
Ecvet komutana 46 yıl sonra cenaze töreni
Ecvet komutana 46 yıl sonra cenaze töreni
28 0
Aşk ile sanatın buluştuğu adres: Decoclass
Aşk ile sanatın buluştuğu adres: Decoclass
34 0
Maraş için Oktay ve Gül geliyor
Maraş için Oktay ve Gül geliyor
165 0
Maaşlarda Kuzey-Güney farkı
Maaşlarda Kuzey-Güney farkı
1.6B 0
banner374

“Şimdi sıra ceza davasında”

banner27

13 yıl önce doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden Gamze Fellahoğlu’nun ölümünden sorumlu tutulan Dr. Şevket Alptürk'ün istinaf başvurusunun reddedilmesinin ardından, Fellahoğlu’nun kızı Laden Fellahoğlu “Annesizliği kim geri getirecek?” diye sordu

“Şimdi sıra ceza davasında”

Doğuş Doğum Kliniğinde 13 yıl önce doğum yaptıktan hemen sonra hayatını kaybeden Fellahoğlu Kuyumculuk’un sahibi Gamze Fellahoğlu’nun ölümünden sorumlu tutulan doktorlardan Op.Dr. Şevket Alptürk'ün istinaf başvurusu önceki gün reddedilmişti.

İhmal nedeniyle doktora ceza davası açılacağını açıklanmıştı.

Bu kararın ardından Gamze Fellahoğlu’nun kızı Laden Fellahoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve “Şimdi sıra ceza davasında” mesajı verdi.
Laden Fellahoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“13 yıl sonra adalet yerini buldu!

13 yıllık suskunluğum bugün son buldu. Bu konu ile ilgili hiç konuşmadım adalete hep güvendim.
Ve 13 yıl sonra adalet yerini buldu
13 yıldır yaşadığım manevi boşluk
Annesizliği kim geri getirecek peki ?
Annemi acımasızca ölüme terkeden Şevket Alptürk mü ?
Yoksa anesteziyi yapıp giden
Eray Deliceırmak mı ?
Yoksa 2 kız çocuğunu annesiz bırakmış katil bir doktoru savunan
Avukat Serhan Çınar mı ?
Yoksa bizi acımasızca eleştiren dedikodumuzu yapan başaramayacağımızı zannedenler mi ?
Adalet evet bugün yerini buldu!
Ama sıra ilahi adalette
Bize bunu yaşatan
Önce Şevket Alptürk'e
Sonra Eray Deliceırmak'a ve Serhan Çınar'a ve en sonda bize inanmayıp acımasızca eleştirenlere hakkımı helal etmiyorum.
Allaha havale ediyorum.
Adalet şaşmadı!! İlahi adalet hiç şaşmaz!!
Şimdi sıra ceza davasında
13 yıl biz mücadele ettik üzüldük uyumadık!
Artık üzülme sırası katillerde!
Kaç yıl hapis yatıp uyumayıp sevdiklerinden ayrı olmanın
ne olduğunu anlama sırası onlarda..

Babam Hakan Fellahoğlu'na ve
sevgili Avukatımız Murat Yılmaz'a
Ve davamızı iyi değerlendiren doğru karar veren cesur yürekli
Namuslu adaletli hakimlerimize
Herşey için teşekkür ederim
Annemin Kanını Yerde bırakmadınız
Allah sizlerden razı olsun.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.