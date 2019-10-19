Silahlar hala susmadı

Önceki gece Resulayn’dan gelen yoğun çatışma sesleri günün ilk ışıklarına kadar sürdü. Dün de Resulayn’dan silah sesleri gelmeye devam ediyor

ABD ile yapılan 120 saat anlaşması önceki akşam itibariyle başladı. Tel Abyad'da durum sakin ancak Resulayn'dan silah sesleri gelmeye devam ediyor. Bunun nedeni ise teröristlerin kurduğu tuzaklar...

9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na, ABD ile yapılan mutabakat gereği 5 günlüğüne ara verilmesine karar verildi. Yapılan anlaşmaya göre; Türkiye 120 saat boyunca (22 Ekim saat 20:00’a kadar) hedeflenen noktalardan teröristlerin çekilmesini bekleyecek. Bu zaman zarfında teröristler bölgeyi boşaltacak.

PYD/YPG sınırın 32 km altına çekildiğinde ise operasyon sona erecek. Bölge TSK’nın kontrolüne geçecek.

Barış Pınarı Harekatı; yoğunluklu olarak, Akçakale’nin hemen karşısında bulunan Tel Abyad ile Ceylanpınar’ın hemen karşısında bulunan Resulayn ilçelerinde sürdürülüyor.

Tel Abyad’da operasyonun 7’nci gününde hakimiyet sağlanmış ve TSK destekli SMO (Suriye Milli Ordusu) unsurları kentte kontrolü sağlamıştı.

Ancak Resulayn’da kent merkezinde hakimiyet tamamen sağlanmış değil. Her ne kadar operasyonun 6’ncı gününde şehir merkezi ele geçirilse de teröristlerin kent içerisindeki tünellere sığınmaları ve kilise, cami gibi kutsal mekanları mesken tutup saldırılarına devam etmeleri sonucu çatışmalar yer yer sürüyor. Önceki gece Resulayn’dan gelen yoğun çatışma sesleri günün ilk ışıklarına kadar sürdü. Dün de Resulayn’dan silah sesleri gelmeye devam ediyor.

Resulayn’da teröristlerin yaktıkları lastikler gökyüzünü siyaha bürüdü.