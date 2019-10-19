Sigortalarda 19 yıllık af çıkıyor

Sigorta primini ödeyemeyen işverenler için ikinci bir af çıkıyor. Salı günü Bakanlar Kurulu gündemine gelecek af, 2000-2019 yılları arasındaki dönemi kapsayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, ekonomik nedenlerle kendisinin veya çalışanının sigorta primini ödeyemeyen işverenler için ikinci bir affın yolda olduğunu, salı günü Bakanlar Kurulu gündemine gelecek affın, 2000-2019 yılları arasındaki dönemi kapsayacağını açıkladı.

Sucuoğlu, Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı yasallaştıktan sonra özellikle üçüncü ülkeden KKTC’ye işçi gelişlerini bir süreliğine durduracaklarını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği heyetini kabul etti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hayvancıların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları konusunda Çalışma Bakanı’ndan destek istedi.

Bakan Sucuoğlu, konuya sıcak baktığını kaydederek, “Tarım Bakanı ile görüşmek, yasal prosedürü de değerlendirmek lazım. Ben bir engel olacağını düşünmüyorum” dedi.

Kabulde ilk sözü Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları aldı.

Naimoğulları, yüzlerce, binlerce hayvancının sosyal haklarıyla ilgili yatırımlarını yapamadığını söyledi.

Birçok hayvancının sigortalardan emekli olamadığını, sosyal yardım maaşı aldığını kaydeden Naimoğulları, daha önce çıkarılan aflardan yararlanmak isteyen hayvancıların bankalardan 80-90 bin TL’lik meblağlar borçlandığını, bunu ödemekte de zorluk yaşadıklarını dile getirdi.

Hayvan üreticilerinin sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarına destek talep eden, fon kaynaklarının kullanılması konusunda Tarım ve Çalışma bakanlıklarının protokol imzalaması ve işbirliği içinde olmasını isteyen Naimoğulları, bu desteğin uzun süreli ya da devamlı olmasını istemediklerini vurguladı.

Naimoğulları, “Bizim derdimiz bu işi düzene koyma. Devamını biz getiririz” dedi.

Zor ve riskli bir sektörde çalıştıklarını dile getiren Naimoğulları,“ Bir insanın 60 yaşına kadar hayvancılık yapması da kolay değil” dedi.

Sektördeki diğer sorunlara işaret eden Mustafa Naimoğulları, özellikle büyükbaş hayvan ağıllarında çalıştırılmak üzere yurtdışından işçi getirme konusunda sıkıntı yaşandığına dikkat çekti, bu konuda da kolaylık yapılmasını istedi.

SUCUOĞLU: “TARIM BAKANI İLE GÖRÜŞECEĞİZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, bakanlığın güçlü bir fonu olduğunu, yerli işgücünü, istihdamı destekleme ve güçlendirme için kullanılan fonun hayvancıları ve çiftçileri teşvik için de kullanabileceğini belirtti.

Yerli istihdamı destekleme konusunda Tarım ve Çalışma bakanlıklarının protokol imzalaması gerektiğini kaydeden Sucuoğlu, “Konuya sıcak bakıyorum. Tarım Bakanı ile görüşmek, yasal prosedürü de değerlendirmek lazım. Ben bir engel olacağını düşünmüyorum” dedi. Sucuoğlu, en kısa sürede Tarım Bakanı Dursun Oğuz ile bu konuda görüşeceğinin sözünü verdi.

“KAÇAK ORANI YÜZDE 20.44….”

Konuşmasında, Devlet Planlama Örgütü’nün 2018 verilerine işaret eden Sucuoğlu, son dönemlerin en yüksek kayıt dışılığının 2018’de yaşandığı, bu oranın yüzde 20, 44 olduğunu kaydederek, “Bu oran yaklaşık 8-9 bin kaçak demek” dedi.

Bu konuda ciddi bir çalışma yaparak, af hazırladıklarını söyleyen Bakan Sucuoğlu, Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkerenin geçtiğimiz hafta Genel Kurul’da görüşüldüğünü anımsattı, sürecin tamamlanmasıyla tasarının 15-20 gün içinde yürürlüğe gireceğini söyledi.

Tasarı hakkında bilgi veren Sucuoğlu, bundan sonra KKTC’ye gelen işçinin ne için geleceğini bileceğini, sertifikayla veya söz konusu sektörde en az 3 yıl çalıştığını ispatlayarak geleceğini, işverenin imzası olmadan başka sektöre gidemeyeceğini, başka sektöre gidecekse de 6 aylığına ülkesine döneceğini ve ön izinle KKTC’ye gelebileceğini belirtti.

İşveren için yapılan düzenlemelere de işaret eden Faiz Sucuoğlu, işvereninden şikayeti olan işçilerin bakanlığa müracaat edeceğini, müfettişlerin konuyu değerlendireceğini, hak varsa işverene önce ihtar sonra ceza verileceğini, sonra da yurt dışından işçi getirmesinin engelleneceğini söyledi.

Sucuoğlu, iki tarafı da dengede tutacak bir sistem geliştirmek için çalıştıklarını, böylece her iki üç yılda bir affa gerek kalmayacağını belirtti.

Çalışma Bakanı Sucuoğlu, yürürlüğe girecek Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasası ile ilgili Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile protokol imzalanacağını da kaydederek, tasarının bazı kararname ve tüzüklerle destekleneceğini de açıkladı.

“ÖZELLİKLE ÜÇÜNCÜ ÜLKEDEN KKTC’YE İŞÇİ GELİŞLERİNİ BİR SÜRELİĞİNE DURDURACAĞIZ”

Kayıt dışı işçilerin yüzde 95’inin üçüncü ülkelerden olduğunu belirten Sucuoğlu, Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı yasallaştıktan sonra, özellikle üçüncü ülkeden KKTC’ye işçi gelişlerini bir süreliğine durduracaklarını belirtti.

Sucuoğlu, “Bunu yaparak 8-9 bin kişiyi kayıt altına alacağız. Yasa ve tüzüklerle kayıt dışılığın bir daha bu seviyelere çıkmasını engelleyeceğiz” dedi.

İKİNCİ AF YOLDA

Sucuoğlu, kendinin veya çalışanlarının sigorta primini ödeyemeyen işverenler için ikinci bir affın yolda olduğunu, salı günü Bakanlar Kurulu gündemine gelecek affın 2000-2019’u, 19 yıllık geriye dönük dönemi kapsayacağını açıkladı.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI’NDA VE İŞ YASASI’NDA SONA DOĞRU

Türkiye yetkilileri ile ilk defa Genel Sağlık Sigortası konusunda bir protokol hazırlandığını, bunun imzalanacağını belirten Sucuoğlu, Genel Sağlık Sigortası’nın Çalışma Bakanlığı’nı ilgilendiren yasasının 2020 Meclise sunulacağını, yasayla ilgili çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

İş Yasa’nın komitedeki çalışmalarında sona gelindiğini, Başsavcılığa, sonra Meclise sunulacağını belirten Sucuoğlu, “Hedef çalışan ve işverenin önünü açma, sorunların aşılmasına yardımcı olma” dedi.