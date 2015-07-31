Sığınma evi 2016'da hazır

İçişleri ve Çalışma Bakanı Gürpınar, 2016 yılında sığınma evinin faaliyete geçeceğini bildirdi; gençlerin madde bağımlısı haline getirilmesini engelleyecek çalışmaların da sıkı ve disiplinli...

İçişleri ve Çalışma Bakanı Gürpınar, 2016 yılında sığınma evinin faaliyete geçeceğini bildirdi; gençlerin madde bağımlısı haline getirilmesini engelleyecek çalışmaların da sıkı ve disiplinli şekilde sürdürüleceğini söyledi

İçişleri ve Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar, dün sabah 281 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti.

Ziyaretinde projeleriyle ilgili bazı açıklamalarda bulunan Gürpınar, yeni bir cezaevi yapılması konusundaki çalışmaları ileriye taşıma hedeflerine vurgu yaptı.

Gündemde olan “cezaevine uyuşturucu sokulması” konusuna da değinen Bakan Gürpınar, “İşlediği suçtan dolayı cezaevine giren insanların daha da büyük suçlara bulaştırılmasını engelleme amacındayız. Gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ziyareti kapsamında ilk önce cezaevinin idari bölümünü dolaşan Gürpınar, Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem’den bilgi aldı.

Yeni görevine atandıktan sonra Merkez Cezaevi’ni ilk kez ziyaret ettiğini dile getiren İçişleri ve Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar, “Burası hepimiz için, toplum için önemli bir yer” dedi.

Çalışma Bakanlığı görevi yürütürken cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin toplumsal yaşama kazandırılması için İçişleri ve Eğitim Bakanlığı ile ortak projeler hazırladıklarını anımsatan Gürpınar, bu çalışmaların meslek edindirmeyle ilgili olduğunu söyledi.

Geçmişte, bu çalışmalar kapsamında da Merkezi Cezaevi’ni ziyaret ettiğini kaydeden Bakan Gürpınar, “Bu kez sorumlu bakan olarak buradayım. Gardiyanların, çalışanların, diğer görevlilerin, tutuklu ve hükümlülerin koşullarını iyileştirmek için neler yapılabileceğini görüşeceğiz” diye konuştu.

Cezaevinin birçok sıkıntısı olduğunu bildiklerini belirten Gürpınar konuşmasına şöyle devam etti:

“Sıkıntıların başında fiziki sıkıntılar geliyor. Uzun süredir yeni bir cezaevi yapılması için girişimler, geçmiş hükümet ve bakanlığımız tarafından da yürütülen çalışmalar var. Bunları biliyorum.

Bu çalışmaları daha ileriye taşımak ve sonuç almak için bu dönemde daha hızlı davranacağız diye düşünüyorum.”



“UYUŞTURUCUYLA İLGİLİ GEREKLİ TEBRİLERİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Cezaevinde basına da yansıyan bazı olaylar yaşandığını da söyleyen Aziz Gürpınar, şunları ifade etti:

“İçeriye uyuşturucu ve diğer maddelerin sokulması uzun süredir takip edilen bir olaydı. Buna aracılık eden kişilerin ve kurumların ortaya çıkarılmasında polisimiz de Merkezi Cezaevi Müdürlüğü de duyarlı bir çalışma yürüttü ve olay ortaya çıktı.

Soruşturma halen devam ediyor. Ben bu çalışmadan ötürü hem polise hem de cezaevi yöneticilerine teşekkür ediyorum.

Amacımız, işlediği suçtan dolayı cezaevine giren insanların daha da büyük suçlara bulaştırılmasını engellemektir. Özellikle gençlerin madde bağımlısı haline getirilmesini engelleyecek çalışmalar sıkı ve disiplinli şekilde sürdürülecek. Bunun için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz.”



REHABİLİTASYON MERKEZİ ÇALIŞMASI

Bir basın mensubunun “uyuşturucu ve madde bağımlılarının rehabilitasyonuyla” ilgili yasa çalışmasını sorması üzerine Gürpınar, ilgili yasanın süratle tamamlanacağını kaydederek şunları ekledi:

“Uyuşturucu veya madde bağımlılarının rehabilitasyonu için bir merkez oluşturma düşüncemiz var. Geçmiş hükümet döneminde olgunlaştırılan bu çalışma umarım bu dönemde hayata geçecek.”

SIĞINMA EVİ…

Bir soru üzerine sığınma evi konusunda da değinen Bakan Aziz Gürpınar, “Gerek bu şekilde, gerekse aile içi şiddete maruz kalan kişilere hizmet edecek bir sığınma evi açılması şu an kurulan hükümetin de programındadır. 2016 yılı içerisinde böyle bir sığınma evinin faaliyeti mutlaka gerçekleştirilecek” açıklamasında bulundu.