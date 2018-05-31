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“Sigara yasağına denetim yapılmıyor”

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Dumansız Ada Platformu, kapalı alanlarda sigara yasağına karşı yasanın sonuç vermediğini ve halk sağlığının korunması açısından bu durumun endişe verici olduğunu vurguladı

“Sigara yasağına denetim yapılmıyor”
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 Dumansız Ada Platformu, tütün ve tütün ürünleri kullanımını caydırıcı kılmayı ve kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını denetlemeyi hedefleyen Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasasının  uygulamada çeşitli sebeplerle etkili sonuç vermediğini, halk sağlığının korunması açısından bu durumun endişe verici olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin girişimiyle, 35 sivil toplum örgütü ve 4 üniversitenin  desteklediği bir sivil toplum hareketi olan Dumansız Ada Platformu, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle bildiri yayımladı.
Bildiride, tütün ürünü kullanan bireyleri bırakmaya özendiren politikaların eksikliği, kapalı ortamlarda kullanımı yasaklanan tütün ve türün ürünlerinin  sıkı denetimini yapacak  yeterli sayıda personel olmamasının etkili sonuç alınamamasında etken olduğu ifade edildi.
Dumansız Ada Platformu bildirisinde, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesinin bu nedenle  denetimlerini sadece merkezlerde değil, diğer bölgelerde de yürütebilecek teşkilatını kurması isteği dile getirildi.
Bildiride, kamusal alanlarda, kamu binalarında, ikram ve eğlence sektöründeki kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünü kullanılarak işletme sahipleri ve bireyler tarafından yasanın  ihlal edilmekte olduğuna, ikram ve eğlence sektöründe kapalı alanlarda nargile kullanımın  popüler hale geldiğine dikkat çekildi.
Tütün ve tütün ürünü tüketiminin ve sigara dumanına maruz kalmanın, ölüme, hastalıklara ve sakatlıklara neden olduğuna dikkat çekilen bildiride,   Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kalp hastalıklarının yüzde 12’sinin tütün kullanımı ve pasif sigara dumanından kaynaklandığı ifade edildi.
 

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