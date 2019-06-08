“Sıfır makyajı da seviyorum”

Şarkıcı Hadise, bayramın üçüncü günü Girne’de beş yıldızlı bir otelde sahne aldı.

Sevilen şarkılarını sevenleri için seslendiren Hadise, iki saat boyunca hiç durmadan dans etti. Hadise, gri renkli, pullu mini elbisesiyle göz kamaştırdı.

Annesini her sahnesinde dilinden düşürmeyen Hadise, “Bu bayram annemle birlikteydim. Bayramı anneyle geçirmek gibisi yok” diyerek, hem hayranlarının bayramını kutladı hem de bayramda ailesi ile birlikte olmaktan duyduğu mutluluğunu ifade etti.

"TÜM KADINLAR MAKYAJSIZ GÜZELDİR"

Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışı görüntülenen Hadise, makyajsız olduğu için bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. Eleştiriler hakkında konuşan şarkıcı, “Her gün makyaj yapmak zorunda değiliz. Tüm arkadaşlarım ve dostlarım yanımda oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir akım başlattık. Sadece onlar değil tüm vatandaşlar ve sevenlerim benimle birlikte oldu. Sıfır makyaj ve sıfır saçı da seviyorum, kendimi çok seviyorum” dedi.

GÜLŞEN'LE POLEMİK YOK

Meslektaşı Gülşen’in sahne ücretleri konusunda yaptığı “En çok ben alıyorum. Hadise benim kadar yüksek ücret alamaz” açıklaması hakkında konuşan popçu, “Gülşen benim dostum ve arkadaşım. Gülşen ile bunu hakkında konuştuk, yazıştık ve gülüştük. Para olayı her zaman abartıldığı için Gülşen de espri yapmış. Biraz rahat olalım. Espri yapamayacak mıyız? Gülşen benim canım" diyerek, Gülşen’le arasında polemik olmadığını söyledi.

SÜRPRİZ MİSAFİR

Hadise’yi dinlemeye gelenler arasında Yıldız Tilbe de vardı. Ünlü şarkıcıyı sahneye davet eden Hadise, birlikte şarkı seslendirdi.



