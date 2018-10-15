“Sıfır Atık” projesi için çalışmalar başlıyor

Ataoğlu, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la çok verimli bir görüşme yaptıklarını ve iş birliği içinde adımlar atacaklarını açıklayarak, “Sıfır Atık” projesinin KKTC’de de yürütülmesi için hem uygulamalı eğitim, hem de teknik konularda destek sağlanması için mutabık kaldıklarını söyledi

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara’da yaptığı temasların ardından ülkeye döndü. Ankara temasları çerçevesinde TC Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’u, eski Kültür ve Turizm Bakanı, Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı’yı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu ziyaret eden Ataoğlu, temaslarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ataoğlu, Bakanlığı ilgilendiren en önemli konuların başında gelen çevre konusuyla ilgili TC Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek, iş birliği içerisinde adımlar atılacağını söyledi.

Geçmiş yıllarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bir protokol imzaladıklarına değinen Ataoğlu, ihtiyaç duyulması halinde yeni bir protokol de imzalayabileceklerinden bahsetti.



SIFIR ATIK VE MAVİ KART

Ataoğlu, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü daha yeşil, daha temiz bir dünya için, israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltarak atıkları geri kazanmak ve yarınlara temiz bir dünya bırakmak için “Sıfır Atık” projesinin KKTC’de de yürütülmesi için hem uygulamalı eğitim, hem de teknik konularda destek sağlanması için mutabık kaldıklarını belirtti.

Ataoğlu, Türkiye’de uygulanan yat ve küçük gemilerin sintine ve atıklarını kontrol eden Mavi Kart yazılım programının verilmesi ve uygulama eğitimlerinin Çevre Koruma Dairesi personeline aktarılması konusunda TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte hareket etme kararı aldıklarını söyleyerek, Mavi Kart uygulamasının önemine vurgu yaptı.



SAİS VE MAVİ BAYRAK

Bakan Ataoğlu, KKTC’de “Sürekli Atık Su İzleme Sisteminin” (SAİS) kurulması için ihaleye çıktıklarını ve 24 Ekim tarihinde ihalenin sonlanacağına değinerek, ihale sürecinin ardından Çevre Koruma Dairesi Personeli’nin konu ile ilgili olarak eğitilmesi gerektiğini, bu eğitimlerinde iki bakanlık arasındaki işbirliği neticesince yapılacağını söyledi.

Ülke turizmi için de çok büyük fayda sağlayacak “Mavi Bayrak” standartlarının sahillerde uygulanması konusunun da yapılan görüşmelerde masaya yatırıldığını bildiren Ataoğlu, ileriki günlerde bu konuyla ilgili olarak TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan teknik ekip geleceğini açıkladı.



MOBİL LABORATUVAR

Ataoğlu denizlerden numune alınarak anında tahlil yapma imkanı sağlayacak “Mobil Laboratuvar” konusunda da Bakanlığın Mobil Laboratuvar aracına ihtiyacı olduğunu, bu aracın alınması ve KKTC’ye hibe edilmesi için gerekli talimatları TC Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un verdiğini söyleyerek, teşekkür etti.



KURTULMUŞ, AVCI VE TOPÇU GÖRÜŞMELERİ

Geçtiğimiz dönemlerde TC Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Numan Kurtulmuş’un AK Parti Genel Başkan Vekili görevine getirilmesi, Nabi Avcı’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi AGİTPA’nın 27. Dönem Türk Grubu Başkanlığı’na seçilmesi ve Yalçın Topçu’nun ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı görevine getirilmesi sebebiyle kendilerini tebrik eden Ataoğlu, ülke turizminin gelecekteki plan ve projeleri hakkında bilgi sundu.