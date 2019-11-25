Şiddete Uğrayan Tüm Kadınlara Umut Işığı Olan 11 Güçlü Kadın Hikayesi

Kadınlara uygulanan şiddet maalesef gün geçtikçe artıyor ancak bu şiddet döngüsünden sıyrılan başarılı kadın hikayeleri de var.

Türkiye’de ve dünyada ne yazık ki kadına şiddet sorunu bitmek bilmiyor. Kadınlar günbegün erkek arkadaşları, eşleri veya ailelerindeki bir erkek üyenin şiddetine maruz kalıyor. Ama şiddete uğradığı halde cam tavan sendromunu atlatıp kendi hayatlarında ve diğer insanların hayatlarında önemli işler çıkaran kadınlar da var. Bugün 25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü! Bu gün, güçlü ve başarılı kadınların daha da anımsanması gereken bir gün; kadınların gücünü göstermek ve bu çetrefilli soruna son vermek için! Bakalım hangi başarılı kadın hikayeleri bizleri bekliyor?

1. Frida Kahlo



Başarılı kadın hikayeleri listesinin en başında yer alması gereken isimler konusunda tercih yaparken biraz zorlandık çünkü malumunuz tarihte ve günümüzde hikayeleriyle hepimize ilham veren pek çok kadın var. Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo trafik kazasında bacağını kaybeder ve uzun süre yatağa bağımlı olarak yaşamak zorunda kalır. Bu sürede çok değer verdiği aşkı Diego’nun onu aldatması onda daha da derin yaralar açacaktır. Aşkın ve devrimin kadını Frida çoğumuzun bildiği gibi yaşadığı bu ve bundan fazla talihsiz olay üzerine hiç durmamış ve içinde ne var ne yoksa resmetmiştir. Yaptığı resimler hala dünyanın dört bir yanındaki müzelerde sergileniyor.

2. Malala Yousafzai (Malala Yusufzay)



Pakistan’da Taliban hükümetinin kadınların eğitim hakkını ellerinden almasından sonra sonuna kadar mücadele eden Malala’nın öyküsü neredeyse bütün kadınlara örnek olacak nitelikte. Mücadeleyi asla elden bırakmayan bu başarılı kadın, zamanla hükümetin hedefi haline geldi ve teröristlerin saldırısına uğradı. O hiçbir şekilde yılmadı ve kazandığı ödülle Pakistan’da kız çocukları için bir okul açtı. Ayrıca “Ben Malala” adlı kitabında da onun sırf kadın olduğu için uğradığı sayısız haksızlıkla verdiği savaşta elde ettiği zaferleri okuyunca sizin de umut dolu hissedeceğinize eminiz.

3. Ayşe Tükrükçü



Biraz da Türkiye’ye bakalım. Türkiye’de de şüphesiz başarı hikayeleriyle tarihe adını yazdırmış yüzlerce, binlerce kadın var. Bunlardan birisi de Ayşe Tükrükçü. O küçük yaşta amcasının tecavüzüne uğrayan sonrasında kocası tarafından geneleve satılan bir kadın! Ve o aynı zamanda günlerce, haftalarca hastanelerin acil servislerinde uyumak zorunda kalan, restoranların yemek artıklarıyla beslenmek zorunda kalan bir kadın! Ama gelin görün ki, Ayşe Tükrükçü tüm bu tüyler ürperten hikayesine rağmen ayakta kalmayı başarmış bir insan. Kimsesizlerin ve sokakta yaşamak zorunda olan insanların zor şartlar altında yaşamak zorunda olduklarını yakinen bildiği için gönüllü çorba dağıtma kampanyası başlattı. Ardından bu kampanya büyüdü ve Beyoğlu’nda şirin mi şirin bir “Hayata Sarıl Lokantası“na dönüştü. Helal olsun sana Ayşe abla!

4. Liz Murray



Şiddetin tüm dünyada devam ettiğini söylemiştik. Şiddet, illa fiziksel veya cinsel olmak zorunda değil. Psikolojik şiddet ve korunmasız bir ortamda yaşamak zorunda bırakılmak da bir şiddet türü aslında. Uyuşturucu bağımlısı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen talihsiz Liz, anne babasının ayrılması ve maddi zorluklar sonucunda parklarda tek başına yaşamaya başladı. Ancak sonrasında New York Gazetesi’nin açtığı bir hikaye yarışmasına katılıp 12 bin dolarlık okul bursunu kazanınca hayatı değişti. Liz Harvard’ta okumaya başladı ve yaptığı motivasyon konuşmalarıyla insanlara ilham verdi. Liz’in hikayesi de başarılı kadın hikayeleri arasında yer alıyor.

5. Rachel Williams



18 yıl boyunca hamileyken bile eşinin şiddetine maruz kalan Rachel Williams’ın yaşadıkları yok artık dedirtecek cinsten. Aralarındaki şiddetli bir ilişkiye ilk başlarda pek kulak asmayan Williams, eşinden yıllar boyunca şiddet gördü. Bu evlilikten doğan çocukları Jack ise hala devam eden bu sallantılı iletişim karşısında ne yapacağını bilemedi ve intihar etti. Hem eşini hem kocasını aynı sebepten kaybeden Williams asla pes etmedi! Kendisi gibi pek çok travma yaşayan insana yardım etmek için Güvenli Hayatlar (Safe Lives) Derneği’ni kurdu. Başarıların daim, yolun açık olsun yüce gönüllü Rachel!

6. Hatice Nur Uzgenç



Başarılı kadın hikayeleri arasında yer alan bir diğer isim de İzmir’de genç yaşta evlendiği eşinden yıllarca şiddetin her türlüsünü gören Hatice Nur Uzgenç. Uzgenç evliliğinden ikiz kız çocuklarına sahip oldu. Her ne kadar eşinin şiddetine maruz kalsa da doğacak çocukları için kozmetik ürünleri satarak onların geleceğini hazırlamaya başladı. Bu fedakar kadın, asla yılmadı ve yürüttüğü kozmetik işini büyütüp 22 yıl içerisinde 6 şubeye ve 100 bine yakın kayıtlı üyeye ulaşarak başarısını konuşturdu. Uzgenç, Güçlü Kadın Derneği (GÜÇKADER)’ni kurarak dezavatanjlı kadınların meslek sahibi olması ve iş hayatına atılması için umut oldu.

7. Ümmiye Koçak

Mersin’in bir köyünde yaşayan 62 yaşındaki Ümmiye Koçak, köyde yaşayan diğer insanlardan farklı olarak ilkokulu bitirmekle kalmamış neredeyse bir dünya kitap bitirmiş. Maksim Gorki’nin Ana kitabıyla başlayan kitap okuma serüveni büyümüş büyümüş ve Koçak kendini motivasyon konuşmaları yaparken bulmuş. Bununla da yetinmeyen, “Durmak yok yola devam” felsefesindeki bu başarılı kadın tüm “Yapamazsın” diyenlere inat kendi köyünde Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nu kurarak diğer kadınların da kendisini kültürel olarak geliştirmesini sağlamış. Başarılı kadın hikayeleri arasında yerini alarak çoğumuzun yüreğini ısıtan Ümmiye Koçak’ın ellerine, zihnine, yüreğine sağlık!

8. Nalan Türkeli



Başarılı kadın hikayeleri deyince bu ismi saymasak olmazdı. 12 yaşında daha hiçbir şeyin farkında değilken annesini kaybeden, 14 yaşında zorla evlendirildikten sonra bu evlilikten doğan çocuğunu kanserden kaybeden Nalan Türkeli, “Bundan daha kötü ne yaşayabilirim?” deyip hayata devam eden güçlü kadın hikayelerinden birisi. İstanbul’da seyyar satıcılık yapan Türkeli, aynı zamanda yaşadıklarını kitaba döktü. Kitapları Fransızcaya da çevrilen bu başarılı ve güçlü kadının hikayesi pek çok insana ışık yaymaya devam ediyor.

9. Ruth Orkin



Amerikalı fotoğrafçı Ruth Orkin, cam tavan sendromunun kıyısından dönen kadınlara iyi bir örnek teşkil ediyor. Medya sektöründe bir şekilde yer almak isteyen Orkin, sektörde sürekli erkeklerin baskısıyla ve ayrımcılığıyla karşılaştı. Ancak o tüm engellere rağmen kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı ve çektiği fotoğraflarla hala çoğumuzun kalbinde yaşıyor.

10. Sevil Atasoy



Çoğumuzun Kanıt dizisinden tanıdığı Adli Tıp üzerine çalışmalarıyla bilinen Sevil Atasoy’un hikayesi diğer kadınlarınki kadar şiddet dolu gözükmese de yine de etkileyici. “Kusursuz cinayet yoktur, kusursuza yakın olanlar vardır” sözüyle akıllarda yer eden bu başarılı kadının hayali aslında mimar olmaktı. Ancak ailesinde aynı mesleği devam ettirmek bir gelenek haline geldiği için kendisi de İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi’nde eğitim görerek adli tıp serüvenine başlamış oldu. O belki mimarlık hayalini aile gelenekleri dolayısıyla gerçekleştiremedi ama Türk bilimine sunduğu katkılarla hepimize ışık oldu.

11. Hunter McGrady



“İnce bel, dolgun dudak, kalkık kalça” gibi sayısız beden ölçüleri kadınlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Kaliforniya’da dünyaya gelen ve hep model olma hayalleri kuran ancak kilosundan dolayı çoğu ajans tarafından reddedilen Hunter McGrady başta çökkünlük hissetti, kendisini sorguladı ama o da diğer başarılı kadın hikayelerinde olduğu gibi vazgeçmedi. 19 yaşında büyük beden modellik diye bir şeyin varlığından haberdar olmasıyla modellik kariyerinde ilk adımları atmaya başladı. Kadınlara gizli bir şekilde şiddet uygulayan bu kalıplaşmış güzellik algılarını yıkan Hunter gibi güçlü ve başarılı kadınları yürekten tebrik ediyoruz! İlerleyen zamanlarda hem Türkiye’de hem de dünyada nice başarılı kadın hikayeleri görürüz umarız

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınlar olarak mücadelemiz daim olsun!