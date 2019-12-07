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“Şiddete artık dur denmeli”

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Sahne aldığı mekanda darp edilen sanatçı Kuzey Tarık, olaydan sonra yazılı ve sözlü şiddet gördüğünü kaydederek “İddialar haddini aştı. Bunların artık durmasını istiyorum” dedi

“Şiddete artık dur denmeli”

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir eğlence mekanında darp edilen sanatçı Tarık Altıner (Kuzey Tarık) dün basın toplantısı gerçekleştirdi.

Altıner yapılan saldırı ve darp olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Konuyla ilgili bugüne kadar sessizliğini koruduğunu çünkü olayın yargıya sevk edildiğini kaydeden Kuzey, ancak son günlerde yazılı ve sosyal medyada yer alan bazı iddialara karşı açıklama yapma gereği duyduğunu söyledi.

Söylenen ve yazılanların amacını ve haddini aştığını ifade eden Kuzey, bu söylemlerin hem kendisine hem ailesine hem de meslek hayatına zarar verecek noktaya geldiğini dile getirdi.

Kendisinin bir sanatçı olduğunu vurgulayan ve sanatçıların da ülkesi için güzel şeyler yapan kişiler olduğunu belirten Kuzey, kendisinin de yaşamı boyunca hep ülkesi için çalışıp ürettiğini ve önümüzdeki dönemle ilgili birçok projesi olacağını ifade etti

Kuzey, bugüne kadar sayısız şekilde alkollü mekanda bulunduğunu ve şiddet içeren hiçbir vukatı olmadığına dikkat çekti.

Olayın ardından ortaya atılan iddialara artık dur demek gerektiğinin altını çizen Kuzey, olaydan sonra yazılı ve sözlü şiddet gördüğünü kaydederek “Bunların artık durmasını istiyorum” dedi.

Kuzey, yaşanılan olayın ardından gerek sanatçı arkadaşlarından gerek basından ve toplumun birçok kesiminden destek mesajı aldığını ve “Beni kucakladılar. İnşallah bu olay vesile olur ve daha güvenli günler yaşarız” dedi.

Kendi çocuğuna kaba kuvvet yerine koşulsuz sevgiyi öğrettiğini anlatan Kuzey, dürüst, merhametli ve iyi niyetli biri olmayı başarmak için gayret ettiğini dile getirdi.

Kuzey “Şiddetin hiçbir açıklanır yeri yoktur, hiçbir sebebi olamaz” diye konuştu.

30 senedir sanat camiasında olduğunu ve böyle bir olayın ilk kez başına geldiğini söyleyen Kuzey, şiddetle ilgili hiçbir olayı olmadığını vurguladı.

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