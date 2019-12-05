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Şiddet ve istismara karşı tedbir çağrısı

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Kadınlar Birliği, 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85. Yıldönümünde mesaj yayımladı: “Şiddete ve istismara karşı caydırıcı cezaların, koruyucu tedbirlerin ve düzenlemelerin hayata geçirilmesini bekliyoruz”

Şiddet ve istismara karşı tedbir çağrısı


Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği kadın hakları bakımından daha da ileri gitmeyi hedefledikleri günümüzde giderek artan kadına karşı şiddet, kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarının kendilerini üzdüğünü kaydetti.

Bu tür davranışların karşısında olduklarını ve kınadıklarını vurgulayan Birlik, yönetim ve yürütmeden şiddete ve istismara karşı her türlü caydırıcı cezaların, koruyucu tedbirlerin ve düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesini beklediklerini kaydetti.

Birlik, 5 Aralık 1934’te Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85. Yıl dönümünü vesilesiyle mesaj yayınladı.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Gülten Feridun tarafından yayınlanan mesajda, “Yüce Atatürk,  Türk kadınlarının toplum  içindeki varlığını öne çıkaran devrimleriyle,  kadınları , çok değerli bir hak olan seçme ve seçilme hakkı ile  yüceltmiştir. Böylelikle  pek çok dünya devletinin önünde  olmayı da Türk kadınlarına bahşetmiştir” denildi.

Türk milletinin bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin Cumhuriyet  devrimlerinin her zaman   ilk  uygulayıcıları olduğunu kaydeden Feridun, geçen 85 yıla karşın bu gün kadın milletvekili sayısının arzu edilen eşitlik seviyesine ulaşmadığına dikkat çekti.

KKTC meclisinde görev yapan dokuz kadın milletvekilini yeterli bulmadıklarını ifade eden Feridun, “ Bu sayı  yapılan  kota uygulaması ile elde edilmiş ise yapılacak daha geniş bir uygulama ile kadınların siyasetteki önü daha da açılmalıdır” dedi.

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