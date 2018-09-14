Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hukuki destek alması uygun görülen kadınlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onayıyla avukat ücretinin yüzde 50’si karşılığında hukuki destek alabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği arasında ekonomik gücü yetersiz şiddet mağduru kadınlara hukuki destek verilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole göre Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hukuki destek alması uygun görülen kadınların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığı ve onayıyla Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden avukat ücretinin yüzde 50’si karşılığında hukuki destek alması sağlanacak.

Protokol sadece “1/1998 Sayılı (34/2015 sayılı değişiklik yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası” kapsamında yapılan koruma emri başvurularını, istidaları ve boşanma davalarını içerecek.

Protokole, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı imza koydu.

ÇELER: “ŞİDDET GÖREN KADINLARI KORUMAK SORUMLULUĞUMUZ”

Çalışma Bakanı Zeki Çeler imza töreninde yaptığı konuşmada, Barolar Birliği ile önemli ve gerekli bir protokole imza koyduklarını belirterek, ülkede şiddet gören kadınların devlet katkısıyla hukuki haklarının korunması konusunda iş birliğine gittiklerini söyledi.

Çeler, aile içi şiddet olaylarını önceden engellemenin önemli olduğunu, bu yönde adımlar attıklarını ancak olayın yaşanması durumunda da şiddet gören kadınların haklarını korumanın ve yardımcı olmalarının sorumlulukları olduğunu ifade etti.

200-300 BAŞVURU

Bakanlığa yapılan aile içi şiddet iddiaları, şikayet ve başvurularının 200-300 civarında olduğunu, bu şikayetlerin “Alo 183” ve bakanlığın sosyal medya hesaplarına yapıldığını anlatan Çeler, bu protokolle şiddet gören kadınlara yüzde 50 hukuki katkı sağlanacağını, devletin destek vereceğini söyledi.

Çeler, yakın bir zamanda Vakıflar İdaresi ile de bir protokol imzalanacağını ve kira desteği sağlanacağını ifade etti.

ESENDAĞLI: “EV İÇİ ŞİDDET CİDDİ BİR SORUN”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da, ev içi şiddetin ciddi bir sorun olduğuna işaret ederek, protokol ile birlikte, ev içi şiddet gören kadınlara adli yardım sağlanacağını kaydetti.

Esendağlı, mali gücü avukat tutmaya yeterli olmayan şiddet gören kadınlara birlik olarak devlet desteğiyle hukuki destek vereceklerini ifade ederek, bu iş birliğini olumlu olarak değerlendirdiklerini söyledi