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Sıcaklık 7 derece yükseliyor, yağmur geliyor

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Sıcaklık 7 derece yükseliyor, yağmur geliyor

Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 7 derece birden yükselecek. Yarın öğle saatlerinde yer yer hafif sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 4-10 Haziran tarihlere dair hava tahmini raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın, parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer hafif sağanak yağmurlu, sonraki günlerde açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimlerde 28 - 31 derece, sahillerde 24- 27 derece; diğer günlerde ise 7 derecelik artışla iç kesimlerde 35- 38 derece sahillerde 31- 34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri güney ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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