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Sıcak ve nemli hava geliyor

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Sıcak ve nemli hava geliyor
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Meteoroloji Dairesi,  ileriki günlerde de bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini duyurdu. 
Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu olacak; en yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 31-34 derece dolaylarında seyredecek.  
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek. 

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