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Sıcak ve nemli hava etkili olacak

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Sıcak ve nemli hava etkili olacak
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Sıcak hava kütlesinin etkisinin devam edeceği KKTC’de hafta boyunca en yüksek sıcaklık 38 derece olacak.
Meteoroloji Dairesi tahminlerine göre, hava açık ve az bulutlu, pazar ve salı günleri sabah saatleri yer yer sisli olacak.
Hava sıcaklığı iç kesimlerde 35 – 38 ºC, sahillerde 31 – 34 ºC dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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