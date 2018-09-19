Sıcak ve nemli hava devam edecek

Buna göre yarın hava az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, diğer günlerde açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 34 - 37, sahillerde 30 – 33 derece santigrat dolaylarında seyredecek. Rüzgâr, genelde Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek
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