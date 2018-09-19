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Sıcak ve nemli hava devam edecek

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Meteoroloji Dairesi 20-26 Eylül dönemini kapsayacak önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi

Sıcak ve nemli hava devam edecek
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Buna göre yarın hava az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, diğer günlerde açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 34 - 37, sahillerde 30 – 33 derece santigrat dolaylarında seyredecek. Rüzgâr, genelde Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek

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