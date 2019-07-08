Sıcak hava devam edecek

Meteoroloji Dairesi, 9-15 Temmuz sürecinde alçak basınç ve sıcak hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Buna göre hava bir haftalık süreyle açık ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 38 – 41, sahillerde 33-36 derece santigrat dolaylarında seyredecek, rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.