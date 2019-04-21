Siber’e ve Meclis Başkanlığına haksızlık

2017 yılında dönemin Meclis Başkanı Sibel Siber tarafından başlatılan Meclis Başkanlığı’na ait Kermiya’daki şehir parkı projesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından Akıncı’nın projesi gibi lanse edilmeye çalışıldı

Kermiya’da askeri bölge sınırları içerisinde 340 dönümden fazla bir arazinin Meclis’e ait doğal park alanı olarak projelendirilmesi ve ülkenin en büyük doğal park alanı olarak hizmete girmesi kararından sonra önceki gün Cumhurbaşkanlığı’nda yeni bir toplantı yapıldı.

Ancak bu toplantının haberini ajanslara servis eden Cumhurbaşkanlığı’nın, söz konusu projeyi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın gibi lanse etme çalıştığı görüldü.

Oysa ki söz konusu proje, 2017 yılında dönemin Meclis Başkanı Sibel Siber tarafından başlatılan Meclis Başkanlığına aitti.

Toplantıyla ilgili haberde buna atıf yapılmaması, Siber’in isminin geçmemesi ve projeyle ilgili görsellerin Cumhurbaşkanlığı tarafından servis edilmesi, hem Meclis Başkanlığına hem de Siber’e yapışmış bir haksızlık olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı’nda önceki gün Lefkoşa Kermiya’daki (Metehan) 357 dönümlük askeri alanın “Şehir parkı ve yeşil alan olarak düzenlenmesi için hazırlanan kavramsal proje” ele alındı.Tüm ilgili tarafların katıldığı üst düzey toplantıda, projeyle ilgili ilk değerlendirme yapıldı.

Çalışmaların devam edeceği belirtilen açıklamada, şehir parkı ve yeşil alan olarak düzenlenerek Lefkoşa’ya kazandırılması amacıyla ayrılan söz konusu arazide çalışmaların başlayabilmesi için Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından telleme işlemlerinin yapılacağı ifade edildi.