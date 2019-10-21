Siber’e sevgi seli

Eski Meclis Başkanı ve eski Başbakan Sibel Siber’in kaleme aldığı “Aynı Masada Yarım Asır” adlı kitabın tanıtımı mahşeri bir kalabalığı ağırladı, adeta insan seli yaşandı. Siber, “Biz güzel bir halkız. Yeter ki enerjimizi ve umutlarımızı birleştirelim” dedi

Eski Meclis Başkanı ve eski Başbakan Sibel Siber’in kaleme aldığı “Aynı Masada Yarım Asır’’ kitabı geçtiğimiz Cuma akşamı Lefkoşa Merit Hotel’de tanıtıldı.

Halk ile buluşan kitabın tanıtım etkinliği olağanüstü ilgi gördü. Siber için Lefkoşa Merit Hotel’i dolduran mahşeri kalabalık, salona sığmadı, adeta insan seli yaşandı. Metrelerce insan kuyruğunun yaşandığı etkinliği görenler bu manzaranın bu güne kadar hiçbir kitap tanıtımında yaşanmadığını vurguladı.

Her görüşten her renkten insanların akın ettiği kitap tanıtımına Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin tatar, bazı bakanlar, milletvekilleri ve birçok siyasi isim de katıldı.

Eski Meclis Başkanlarından ve eski Başbakanlardan Sibel Siber’in kaleme aldığı kitapta Kıbrıs sorununun çözümü için yapılan müzakerelerin ilk 6 yılı yani 1968 – 1974 tarihlerinde meclisin gizli oturum tutanakları, bugüne kadar hiç yayınlanmamış özel arşiv tutanakları yer alıyor…

Tanıtımda ilk konuşmayı yapan eski siyasetçi, yazar İsmail Bozkurt, Sibel Siber’in doktorluğu ve siyasetçiliği yanında edebi eserlerinin de olduğunu kaydederek, kitabın da çok güzel bir dille yazıldığını söyledi.

Bozkurt, kitabın ana temasının 50 yıllık görüşme süreci ve meclisteki gizli tutanaklar olduğunu kaydederek, Sibel Siberi bu çalışmasından dolayı tebrik etti.

Başbakan Ersin Tatar da, bir doktor olan Sibel Siber’in bu görevi nasıl başarı ile yürütüyorsa, milletvekilliği, Meclis Başkanlığı, Başbakanlık ve yazarlığı da aynı başarı ile yaptığını söyledi.

Tatar, “Aynı Masada Yarım Asır, Tutanaklar ve Tanıklık’’ kitabını bir an önce okuyarak, verilmek istenen mesajı almak istediğini belirtti.

Sibel Siber ile çok sohbetleri olduğunun da altını çizen Başbakan Tatar, yaşadıkları bir anıyı da paylaştı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise, Sibel Siber’in sadece mesleğinde değil siyasi hayatında da başarı olduğunu kaydederek, Siber’in bu kitapla da hem siyasetçilere hem de ülkeye yönetenlere çok güzel bir miras bıraktığını söyledi.

Kitabın içeriğinde yıllardır meclisin tozlu raflarında bulunan tutanakların gün ışığına çıkarıldığını ifade eden Uluçay, bu uğraşlarından dolayı Siber’e teşekkür etti.

Kitap tanıtım etkinliğinde konuşan Sibel Siber, çok duygusal anlar yaşadığını anlattı ve "Değerli dostlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Her zaman toplumun birliğine katkı yapılması gerektiğini düşünenlerden olduğunun altını çizen Siber, toplumsal hafızanın kaybolmaması gerektiğini, o yüzden bilginin aktarılması gerektiğini vurguladı.

Arşivleri 50 yıl sonra okumanın kendisine nasip olduğunu belirten Sibel Siber, "Arşiv bilgilerini okurken zor anlar yaşandığını hissettim. Geleceğe yön vermesi açısından umarım kitap faydalı olur" değerlendirmesinde bulundu.

Siber kitabında; Kıbrıs sorununun çözümü için yapılan müzakerelerin ilk 6 yılındaki gizli oturum tutanakları, bugüne kadar hiç yayınlanmamış özel arşiv tutanakları ve son 6 yıldaki kişisel tanıklığı, yaşananlarla ilgili bazı bilinmeyenleri belgelerle okuyucusuna sunuyor…

Öte yandan sün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sibel Siber “Aynı Masada Yarım Asır” isimli kitabımın imza gününde varlığınızla, desteğinizle, sevginizle ve samimi mesajlarınızla bana çok duygusal anlar yaşattınız” dedi.

Siber şöyle dedi:

“Yaşam öyküme çok güzel ve yeni bir paragraf açtınız… Ve… Çok severek kullandığım “Biz güzel bir halkız… Yeter ki enerjimizi ve umutlarımızı birleştirelim…” sözlerine yeniden anlam kattınız. Her iş ekip ruhuyla başarılır… Kitabımın elinize ulaşıncaya kadar olan süreç, tanıtılması ve imza günü etkinliğinin organizasyonunda yanımda olan destek veren tüm dostlarıma ayrıca bir kez daha gönülden teşekkürler... Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hepinizi”