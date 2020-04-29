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Siber, Pilli'den özür istiyor

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Başbakanlık Covid 19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Sibel Siber, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin dünkü Meclis konuşmasındaki ifadelerine ilişkin özür dilemesini ve konuya ilişkin sözlerini tutanaktan sildirmesini talep etti

Siber, Pilli'den özür istiyor

Başbakanlık Covid 19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Sibel Siber, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin dünkü Meclis konuşmasındaki ifadelerine ilişkin özür dilemesini ve konuya ilişkin sözlerini tutanaktan sildirmesini talep etti.

Dünkü Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada Sibel Siber’i kınayan Pilli, daha sonra sözünü geri almıştı.

Siber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“Sayın Sağlık Bakanı'nın 27 Nisan'daki Meclis kürsüsünden yaptığı, kamuoyunu yanıltıcı konuşmasıyla ilgili kendisine göndermiş olduğum yazıyı, şeffaflık gereği ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına siz değerli halkımızla paylaşmayı uygun gördüm.

"Sayın Sağlık Bakanı; Hastanedeki bazı malzemelerin kaybolduğu iddiası ile ilgili, herhangi sözlü ya da yazılı bir açıklamam veya herhangi bir yorumum olmamıştır. Sosyal Medya'da bu konuyla ilgili bazı yanlış haberler yer almış, sonra düzeltilmiştir. Hal böyle iken, Meclis Kürsüsü'nden ismimi kullanarak, (haber kaynağının doğruluğunu araştırma gereği bile duymadan) hakkımda eleştirel yorum yapmanızı, hatta kınama ifadesi kullanmanızı hayret ve üzüntüyle izledim. Sayın Bakan, önümüzdeki ilk Meclis toplantısında, kürsüden yaptığınız bu talihsiz ve kamuoyunu yanıltıcı konuşmanızdan ötürü özür dilemenizi ve ayrıca söylediğiniz bu sözleri tutanaktan sildirmenizi talep eder, başarılar dilerim.”

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