Siber, öğrencilerle turizm eğitimine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Mehmetçik İlkokulu öğrencileri ile Turizmci, Araştırmacı –Yazar Zekai Altan’ın girişimleri ile geri dönüşüm, kompost, organik tarım, eco turizm ve çevre hakkında bilgilendirme eğitimine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Mehmetçik İlkokulu öğrencileri ile Turizmci, Araştırmacı –Yazar Zekai Altan’ın girişimleri ile Nitovikla Otel’de devam eden eğitim turunda, geri dönüşüm, kompost, organik tarım, eco turizm ve çevre hakkında bilgilendirme eğitimine katıldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, ekmek yapımı, el makarnası yapımı, Formada Kıbrıs Keyiği yapımı ve Dribidez yapımı ve tadımı ile devam eden uygulamalı eğitim, öğle yemeği sonrası çalı süpürge ve kaval yapımı eğitimi ile devam etti. Program sonunda da her öğrenciye katılım sertifikası takdim edildi.

Eğitim sırasında öğrencilere kısa bir de konuşma yapan Meclis Başkanı Siber, çocukların aidiyet ve çevre kültürü ile harmanlanarak yapılan bu tür eğitimler sonrasında hem kendi yaşamlarını sürdürdükleri topraklara dört elle sarılarak aidiyetlerini geliştirdiklerini hem de çevre konusunda farkındalık sahibi olduklarını ifade etti.

Siber ayrıca Zekai Altan’a eko-agro turizm çalışmaları çerçevesinde öğrencilere bu tür eğitim ve öğretim verdiği için çok teşekkür etti.

Zekai Altan de, Genelde ülkenin özelde de eko-agro turizmin her türlü olumsuz sıkıntılarını mazaret olarak algılamadan üretime önem verdiklerini belirtti.

Altan, “Motivasyonumuzu yüksek tutarak bu projeyi yarattık. Misyonumuz hem eko-agro turizm ile yurt dışından gelen misafirlerimize olanaklarımız içerisinde en iyi hizmeti vermenin yanısıra Kıbrıs kültürünün doğru yörüngede yozlaştırmadan eko-agro turizm modelinde sürdürebilmek. Okullardaki öğrencilerimiz ile ilgili amacımız ve hedefimiz projenin tüm okullara yayılması ve ilkokul 5. sınıfların Kıbrıs mutfağı ve el sanatları kültürü eğitimini almalarını sağlamaktır” dedi.