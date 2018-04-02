banner107
110 bin 734 Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği aldı
110 bin 734 Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği aldı
21 0
Cihangir canı için kazandı
Cihangir canı için kazandı
42 0
Derinya Kapısı'nda eylem yapıldı
Derinya Kapısı'nda eylem yapıldı
85 0
Maunacılar zafere kürek çekti
Maunacılar zafere kürek çekti
121 0
49 0
Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza
Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza
21 0
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
21 0
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
223 0
banner82
banner147

Şht. İhsan Güven Salih huzura kavuştu

banner27

Şht. İhsan Güven Salih huzura kavuştu
banner137

Doğruyol’da 1974'te şehit olup, Kayıplar Komitesi'nin Tekke Bahçesi'ndeki kazılarında bulunan İhsan Güven Salih bugün toprağa verildi.

Salih, Küçük Kaymaklı Camisi’nde saat 09.30’da kılınan cenaze namazının ardından saat 09.40’ta askeri törenle Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedildi.

Törene, UBP Milletvekili Ersin Tatar’ın yanı sıra sivil ve askeri yetkililer, gazeteciler, muharip dernek temsilcileri, Kayıp Şahıslar Komitesi mensupları, İhsan Güven Salih’in ailesi ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşu ve saygı atışıyla başlayan törende İhsan Güven Salih’in tabutunun sarılı olduğu bayrak oğlu Salih Güven’e teslim edildi. Defin işleminin ardından mezara çiçekler bırakıldı ve din görevlisi dua okudu.

Törende, KTBK Gaziler Derneği Başkanı Adül Çimen konuşma yaptı. İhsan Güven Salih’in Doğruyol’da 600 kişilik Rum birliğine karşı 24 kişiyle beraber omuz omuza savaştığını kaydeden Çimen, Salih’in kahramanca şehit olduğunu vurgulayarak, ailenin rahat olmasını istedi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.