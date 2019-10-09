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Şht. Hüseyin Bora Sokak yarın trafiğe kapatılacak.

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Şht. Hüseyin Bora Sokak yarın trafiğe kapatılacak.
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 Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Şht. Hüseyin Bora Sokak’ta (Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nden İçişleri Bakanlığı’na giden sokak) yarın yağmur suyu drenaj çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, saat 09:00’da kapatılacak yol, çalışmaların tamamlanmasının

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