Şht. Hüseyin Bora Sokak yarın trafiğe kapatılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Şht. Hüseyin Bora Sokak’ta (Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nden İçişleri Bakanlığı’na giden sokak) yarın yağmur suyu drenaj çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, saat 09:00’da kapatılacak yol, çalışmaların tamamlanmasının
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