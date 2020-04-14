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Seyrüseferini online çıkarana % 10 indirim

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Seyrüseferini online çıkarana % 10 indirim

 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Nisan ve Mayıs aylarında seyrüsefer harcını internet üzerinden online olarak zamanında yatıran araç sahiplerinin yüzde 10’luk indirimden faydalanacağını açıkladı. 
İndirim uygulamasının 17 Nisan Cuma saat 10.00 itibariyle başlayacağını belirten Atakan, ödemelerin; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı web sitesi www.bub.gov.ct.tr üzerinde bulunan “AKOS Araç Kayıt Harç Ödemeleri” bağlantısını tıklayarak yapılabileceğini kaydetti. 
Atakan’ın konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklaması şöyle: 
“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Araç Kayıt ve Seyrüsefer Birimi kapılarını online işlemlere açıyor.
Bakanlığımızın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu karar çerçevesinde Nisan 2020 ve Mayıs 2020 döneminde seyrüsefer harcını internet üzerinden zamanında yatıran araç sahipleri %10 oranında bir indirim uygulamasından yararlanabileceklerdir. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı web sitesi (www.bub.gov.ct.tr) üzerinde bulunan ‘AKOS Araç Kayıt Harç Ödemeleri’ bağlantısını tıklayarak ödeme yapılabilecektir.
Bu çerçevede seyrüsefer harcını internet üzerinden online bir şekilde ödemek isteyen vatandaşlarımıza yönelik bir de destek hattı oluşturulmuştur.
Buna göre hafta içi mesai saatleri içerisinde on-line işlem yapmakta zorluk yaşayan ve/veya yardım talep eden vatandaşlarımız 1300 numaralı ücretsiz Alo Seyrüsefer hattını arayıp anında yardım ve yönlendirme hizmeti alabileceklerdir.
Mesai saatleri dışında veya haftasonları ise her türlü sorun için akos@bub.gov.ct.tr e-posta adresi vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır.
%10 indirim uygulaması 17 Nisan 2020 Cuma saat 10:00 itibariyle uygulanmaya başlayacaktır.”

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