Seyrüsefer yapıştırmak zorunlu olacak

Ulaştırma Bakanı Atakan, çipli ehliyete geçişle birlikte alınan ehliyetlerinin diğer ülkelerdeki gibi yenileme gerektirmeyecek şekilde kullanılabileceğini seyrüseferlerin de yeniden araçlara yapıştırılmasının zorunlu olacağını bildirdi

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 234 milyon 274 bin 200 TL’lik bütçesi, önceki akşam geç saatlere kadar süren toplantıda oy çokluğuyla kabul edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, işlerinin ne kadar zor olduğunu herkesin bildiğini, faaliyet raporunda yaptıklarını zaten paylaşacaklarını ifade ederek çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Atakan, Planlama İnşaat Dairesi’nin ciddi bir personel ihtiyacı olduğunu, iki sınav döneminde gerekli başarı notunun yakalanamadığını kaydetti.



ERCAN’DA İLK TALEP İŞ PLANI

Ercan Havalimanı’yla ilgili çetrefilli bir sürecin geride kaldığını dile getiren Atakan, terminalin yetersizliklerini anlatarak ilk talep ettiklerinin iş planı olduğunu ifade etti.

Atakan, döviz krizinin her yeri olduğu gibi bu sektörü de etkilediğini, su anki göstergelerin 2019 sonbaharında bu terminalin hizmete gireceğini gösterdiğini, aksi durumda gereken açıklamaları yapacağını vurguladı. Atakan, konuyla ilgili her adımı çok titiz şekilde denetleme yapıldığını kaydetti.

Engelsiz Yaşam Evi’nde sadece kontrolör olduklarını, dolayısıyla kesin bilgisi olmadığını, PTTmatiklerin bir bölümünün kurulduğunu ancak faaliyetin başlayamamasının sebeplerini anlatan Atakan, Posta Dairesi’nde personelle ilgili yaşadıkları sorunları da anlatarak 47 personel talebinin hazırlık aşamasında olduğunu söyledi.



“LİMANLARIN MEVCUT YAPILARIYLA DEVAM ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Limanların mevcut yapılarıyla devam etmesinin mümkün olmadığının bilincinde olduklarını TC’den aldıkları destekle nasıl bir modelle işletileceğinin çalışmalarının yapıldığını anlatan Atakan, devlet özel ortaklığında bir girişimin Ercan’da yaşanan sıkıntılar benzeri sorun yaşanmaması için bir hukuk firmasından da hizmet alacaklarını belirtti.

Atakan, yük faaliyetlerini Mağusa’ya taşıyarak Girne limanını marina hizmeti verebilecek turizm limanı modellemelerinin de hazır olduğunu ifade ederek, sivil havacılık personellerinin hava kontrol görevini yapacak seviyede olmaması nedeniyle farklı sorunlar yaşandığını söyledi.

Eğitim hava sahası belirlemek için gereken başvuruların da yapıldığını ifade eden Atakan, Ercan Havalimanı’ndaki handling firmasıyla alakalı da mahkeme kararının ardından adım atılacağını ifade etti.

HASPOLAT’TAKİ YAYA GEÇİDİ

Haspolat yaya geçidinin kendisine göre bir hata olduğunu ve bunun sıkıntısını yaşadıklarını anlatan Atakan, aynı noktada üst geçit için görüşmeler yaptıklarını da dile getirdi.

Atakan, yaya geçidinin kapatıldığına dair levhanın işe yaramamasının kendini çok üzdüğünü, tellerin altından geçme çabası devam ederse farklı tedbirler alınacağını vurguladı.

Karayollarındaki genel sıkıntıların sokak sokak ellerinde olduğunu ifade eden Atakan, geç geçen bütçe, seçim yasağı ve ardından döviz kriziyle bir dizi gecikme yaşandığını söyledi.

Trafik güvenliği konusunda yıllardır proje üreten kişiler olduğunu, geçmişten gelen projelerden de yararlandıklarını anlatan Atakan, bu alanda denetlemenin de önemli yer tuttuğunu hatırlattı.

Atakan, ehliyet müfettişleriyle ilgili yaptıkları çalışmaları anlatarak, Girne yolunun Karayolları Dairesi’nin yaptığı bir yol olmadığını hatırlatarak yaşanan süreci anlattı.

Atakan, ehliyet değişimiyle ilgili protokol aşamasına kadar gelindiğini, sınıflandırmanın da güncellenmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını ancak TC’deki yönetim değişikliği nedeniyle sürecin uzadığını ifade etti.

“ÇİPLİ EHLİYETLERE GEÇİNCE YENİLEME YAPILMAYACAK… SEYRÜSEFERLERİ YAPIŞTIRMAK ZORUNLU OLACAK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, çipli ehliyete geçişle birlikte alınan ehliyetlerinin diğer ülkelerdeki gibi yenileme gerektirmeyecek şekilde kullanılabileceğini vurgulayarak, seyüseferlerin yeniden araçlara yapıştırılmasının zorunlu olacağını kaydetti.

Geçmişte verilen plaka lisanslarının nereye göre verildiğinin bilinmediğini dile getiren Atakan, tüzüklerin yaptırımlar noktasında eksik olduğunu söyledi.

Tolga Atakan, geçmişte verilen okul taşma izinlerinin farklı sorunlara neden olduğunu ifade ederek “Aynı plakaya iki izin alındığı bile oldu” dedi.

“TOPLU TAŞIMADA YENİ BİR MODEL YARATILACAK”

Toplu taşımacılıkla ilgili TC’de birkaç kaynak bulunduğunu Lefkoşa’nın pilot bölge seçildiğini ve yeni bir model yaratılacağını kaydeden Atakan, internet servis sağlayıcılarına indirim sözlerini tuttuklarını ve Telefon Dairesi’nin lehine birçok uygulama hayata geçtiğini söyledi.

MODERN BİR TRAFİK YASASI GÜNDEMDE

Atakan, trafik alanında güncellenen modern çağa cevap verebilen bir yasanın da hazırlandığını ve en kısa zamanda hayata geçirileceğini vurguladı.

