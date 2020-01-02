Seyrüsefer ruhsatlarında online ödeme dönemi başlıyor

Araç seyrüsefer harcı harcı ödemeleri 6 Ocak 2020 Pazartesi itibariyle internet üzerinden (online) yapılabilecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada belirtilen tarihten itibaren dileyen araç sahiplerinin, haftanın 7 günü, 24 saat boyunca hizmet verecek olan siteye www.bub.gov.ct.tr adresinde “ARAÇ KAYIT HARÇ ÖDEMELERİ” bağlantısını tıklayarak girerek seyrüsefer harcı ödeme işlemlerini yapabilecek.

Kurulan sistemin tam anlamıyla etkin bir şekilde çalışabilmesi, doğabilecek sorunlara müdahale edebilmesi için 3-4 haftalık bir geçiş süresi öngörülmektedir.

Araç sahipleri, bu süre zarfında yaşanabilecek herhangi bir sorun ile ilgili şikayetlerini “1300” numaralı telefona veya info@bub.gov.ct.tr adresine e-posta yolu ile göndermeleri önemle rica olunur.

Öngörülen geçiş süresi boyunca teknik aksaklık yaşanması durumunda araç sahiplerinin gerekli hoşgörüyü göstermelerini rica ederiz.

YENİ SEYRÜSEFER HARÇ ÖDEME SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Seyrüsefer harcı ödemek isteyen araç sahipleri siteye www.bub.gov.ct.tr adresinde “ÇEVİRİM İÇİ ARAÇ KAYIT HARÇ ÖDEMELERİ” bağlantısını tıklayarak

seyrüsefe harcı ödeme işlemlerini yapıldığı sayfaya yönlendirilecek.

Sayfanın sol alt köşesinde bulunan “Araç İşlemleri” yazılı ikon tıklandıktan sonra aşağıdaki sayfa açılacak:

Açılan sayfada istenen “Plaka no”, “Kimlik No/Şirket NO/Pasaport NO” bilgileri ile birlikte alttaki doğrulama kodu girildikten sonra aşağıdaki ödeme sayfası açılacak:

Ödeme sayfasında üst menüde seçenekler tıklanıp, harç ödemesi için sayfanın sol üst kısmında bulunan, yeşil zeminli “Ödeme Yap” butonu tıklanmalı. Araç sahibinin kredi kartı bilgilerini girip onaylaması sonrasında ödeme işlemleri gerçekleşmiş olacak. Ödeme yapıldığını gösteren belge sisteme kaydedilirken, talep etmeleri ve e-posta adres bilgilerini girmeleri halinde araç sahiplerine elektronik olarak yollanacak.

Araç sahipleri, harç ödemesi yapılan belgelerin çıktısını, seyir esnasında araçlarında bulundurmaları yasa gereği zorunludur.