Seyrüsefer isyanı

Karayollarının kötü durumuna karşın, seyrüsefer zamlarına isyan eden vatandaşlar, Facebook’ta kurulan “yol yoksa seyrüsefer da yok” isimli gruba akın etti ve “Para veriyorsam karşılığını isterim en doğal hakkımız bu” diye mesaj verdi

Ülkede karayollarının kötü durumuna karşın, ilgili harçların zamanlanmasıyla artan seyrüsefer ücretlerine isyan eden yurttaşlar, sosyal medyada örgütlendi.

Vatandaşlar, sosyal medyada platformu Facebook’ta kurulan “yol yoksa seyrüsefer da yok” isimli gruba akın etti.

Önceki gün kurulan grup, 24 saatte 20 bin üyeye ulaştı.

Kısa sürede 20 bin kişinin katıldığı “yol yoksa seyrüsefer da yok” Facebook grubunda yapılan paylaşımlarla seyrüsefer harçlarının, yollar düzelene dek ödenmeyeceği ve yakın zamanda sokağa inileceği gibi eylemlerden söz ediliyor.

Seyrüsefer zamlarını protesto etmek için oluşturulan ve saatler içerisinde binlerce üyeye ulaşan “Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok” isimli Facebook grubunun kurucusu Fikri Marasalı, eyleme gideceklerini duyurdu.

Sayfanın her hangi bir politik görüşü olmadığını ve sadece ‘hakların savunulması’ için kurulduğunu altını çizen grup yöneticileri, eylemin yerinin ve zamanının yapacakları komite toplantısından sonra kamuoyu ile paylaşılacağını da duyurdu.

İsyanın odak noktasında ‘seyrüsefer harçları’ ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı .

Fakat geçtiğimiz hafta Kıbrıs Postası’na konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, vatandaşın “ben seyrüsefer parası ödüyorum, başka bir şey ödemek istemiyorum” şeklindeki yaklaşımına katıldığını ama kimsenin “bu toplanan para Ulaştırma Bakanlığı’na gidiyor mu?” diye sormadığını ifade etmişti.

Atakan, “Seyrüseferden bu kadar para topladık, al yol yap deniliyor mu? Hayır. Bu para maliyeye gidiyor. Genel bütçeye gidiyor. Biz maalesef kendi fonu olmayan 2-3 bakanlıktan biriyiz” ifadelerinde bulunmuştu.

Öte yandan “yol yoksa seyrüsefer da yok” adlı grupta yapılan yorumlarınm bazıları şöyle:

Kader Şahin: “Sokaklara çıkıp sesimizi duyurmalıyız. Gerçekten hizmet yok. Para veriyorsam karşılığını isterim en doğal hakkımız bu.”

Sultan Kanatlar: “Dünya seyrüsefer veriyoruz. Haklıyız. Hamileyim bebeğim var yollarda araba sürmeye korkuyorum. Çukurlardan kaçmaktan çocuğumu kendimi tehlikeye atıyorum!!Herkesin çoluğu çocuğu var ve eminim ki herkes çocuğuyla tehlikede. Korkarak biniyoruz arabamıza. Ödemesem haklıyım. Önce yolları yapın, sonra zammı yaparsın. Ne yaparsan yap onca insanın hakkini yemeye hakkınız yok. İnsanlar sokaktan para toplamıyor. Hele de bu krizde bu maaşla nasıl geçiniyor bilmiyorsunuz? Yetkililer duysun artık halk isyanda yeter”

Filiz Ünertan: “Ben defalarca yazdım çizdim ama nafile yolları ışıklandırmayı geçtim yol çizgileri bile yok yağmurlu havalarda yolda mısın bankette mısın ortada mısın belli değil bu kadar zor mu bir çizgi çizmek yaya geçitleri Allaha emanet karanlıkta görülmüyor yolları desen adeta tarla”