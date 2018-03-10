Seyrüsefer fiyatlarına düzenleme talebi

Oto galericiler, seyrüsefer fiyatlarının düzenlenmesini, galerideki araçların seyrüseferlerinin araç satılana kadar dondurulmasını ve ikinci el araçların gümrükleneceği zaman kıymetlendirilmesini istedi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği yetkililerini kabul etti.

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı İbrahim Akın, görüşmede sektördeki sorunları aktararak çözüm istedi.

Akın, “seyrüsefer fiyatlarının düzenlenmesi, galeri stokundaki araçların seyrüseferlerinin araç satılana kadar dondurulması, teşhir plakası uygulamasındaki sıkıntıların giderilmesi, üçüncü ülkelerden ithal edilen ikinci el araçların gümrükleneceği zaman kıymetlendirilmesi, Avrupa’dan ithal edilen ikinci el binek ve ticari araçlara uygulanan CIF kıymet değerlerinin çok yüksek olması” gibi talep ve sıkıntıları aktardı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, görüşmede yaptığı konuşmada, sektörün sağlıklı ve kontrollü gelişmesi ve kurumsallaşması adına yapılması gerekenler hususunda paydaşların bir arada çözüm formülleri oluşturması gerektiğini söyledi.