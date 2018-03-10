banner107
13 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
16 0
15 0
8 0
18 0
27 0
17 0
Büyüleyici şıklık yarışı
Büyüleyici şıklık yarışı
71 0
banner82
banner147

Seyrüsefer fiyatlarına düzenleme talebi

banner27

Oto galericiler, seyrüsefer fiyatlarının düzenlenmesini, galerideki araçların seyrüseferlerinin araç satılana kadar dondurulmasını ve ikinci el araçların gümrükleneceği zaman kıymetlendirilmesini istedi

Seyrüsefer fiyatlarına düzenleme talebi
banner137

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği yetkililerini kabul etti.
Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı İbrahim Akın, görüşmede sektördeki sorunları aktararak çözüm istedi.
Akın, “seyrüsefer fiyatlarının düzenlenmesi, galeri stokundaki araçların seyrüseferlerinin araç satılana kadar dondurulması, teşhir plakası uygulamasındaki sıkıntıların giderilmesi, üçüncü ülkelerden ithal edilen ikinci el araçların gümrükleneceği zaman kıymetlendirilmesi, Avrupa’dan ithal edilen ikinci el binek ve ticari araçlara uygulanan CIF kıymet değerlerinin çok yüksek olması” gibi talep ve sıkıntıları aktardı. 
Maliye Bakanı Serdar Denktaş, görüşmede yaptığı konuşmada, sektörün sağlıklı ve kontrollü gelişmesi ve kurumsallaşması adına yapılması gerekenler hususunda paydaşların bir arada çözüm formülleri oluşturması gerektiğini söyledi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.