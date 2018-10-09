Sevimli dostlar için dayanışma örneği

Lefkoşa Hayvan Barınağı yararına düzenlenen etkinlikte hayvanseverler barınaktaki sevimli dostlarla vakit geçirdi, bazı canları sahiplendi

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) mahkeme kararı ile kontrolüne aldığı ve ciddi iyileştirmeler sağladığı Lefkoşa Hayvan Barınağı'ndaki sevimli dostları gezdirmek, sahiplenmek ve açılacak standlar ile yiyecek satışından elde edilecek geliri barınağa bağışlamak amacıyla “Mamanı Al Da Gel” etkinliği düzenledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı belediye meclis üyeleri, Altın Patiler Derneği üyeleri, LTB Gençlik Meclisi’nden gençler ve LTB Paylaşım Mutfağı personelinin de katıldığı etkinlikte hayvanseverler barınaktaki sevimli dostlarla vakit geçirdi, onları gezdirdi ve bazı canları da sahiplendi. “Mamanı Al Da Gel” etkinliğinde siyasi partiler, kurum ve kuruluşlar ile hayvan severlerin getirdiği toplam 700 kilo mama barınağa bağışlandı. Altın Patiler Derneği açtığı stanttan ve LTB Paylaşım Mutfağı üyeleri de yiyecek satışından elde ettiği 1.200 TL’lik gelir barınağa bağışladı.

Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda son zamanlarda maddi sıkıntılar nedeniyle yaşanan sorunlar üzerine LTB, barınağın sorumluluğunu almaya yeniden talip olmuştu. 3 dönem önce yapılan protokolle Kuzey Kıbrıs Hayvanları Koruma Derneği’ne verilen hayvan barınağı, Mayıs ayı sonunda mahkeme kararı ile LTB’nin denetimine verilmişti. Barınaktaki gerekli dezenfekte, temizlik ve bakım işleri, hayvanların kayıt altına alınması, sağlık kontrolleri ve aşıları ve sahiplendirme işlemleri LTB tarafından görevlendirilen personel tarafından yerine getiriliyor.