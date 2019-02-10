Sevgiliye özel akıllı bileklikler için özel kampanya

Sevgililer Günü’ne özel sürprizlerini gelenekselleştiren Kuzey Kıbrıs Turkcell, sevgilileri şaşırtacak yeni bir kampanya daha başlattı

Ürettiği akıllı bilekliklerle son dönemde dünyada ilgi odağı olan küresel teknoloji devlerinden Xiaomi’nin Mi Band bileklikleri şimdi Kuzey Kıbrıs Turkcell güvencesi ve çok özel fiyatları ile tüketicinin beğenisine sunuldu.

Sevgililer Günü’ne özel hediye alternatifleri arasında fark yaratan, saymakla bitmeyen özelliklere sahip Xiaomi Mi Band Akıllı Bileklikler Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerine özel indirimli fiyatalarla sunuluyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 28 Şubat 2019’a kadar geçerli kampanyasına çift alımlarda Mi Band 2 ve Mi Band 3 Akıllı Bileklikler de dahil edildi.

Peşin ve taksitli seçeneklerin de yer aldığı sevgiliye özel kampanya detaylarına kktcell.com’dan da ulaşmak mümkün.Kuzey Kıbrıs Turkcell’in tüm İletişim Merkezlerinden ulaşılabilecek dijital dünyanın yeni nesil çılgınlığı akıllı bileklikler için uygun fiyat seçenekleri yanında sürpriz internet hediyelerinden de yararlanılabiliyor. Kalbe hitap ederken kalbi zorlamayan hediye alternatifi akıllı bileklikler Kuzey Kıbrıs Turkcell güvencesi ile sevgililere dijital dünyanın kapılarını açmaya hazırlanıyor.