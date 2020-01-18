Değirmenlik bölgesinin sevilen siması Cemal Bektaş, 73 yaşında hayata veda etti

Değirmenlik bölgesinin sevilen simalarından Cemal Bektaş, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun yıllar özel sektörde çalışıp, bir süredir emeklilik yaşamı süren Cemal Bektaş’ın ani ölümü, aileyi ve sevenlerini yasa boğdu.

15 Aralık 1946 doğumlu olan Bektaş’ın ciddi bir rahatsızlığı olmadığı ifade edilirken, önceki gece 01.00 sularında yattığı ve sabah eşi tarafından yatakta ölü bulunduğu öğrenildi.

Uzun yıllar CTP Değirmenlik Örgüt Başkanlığı yapan Bektaş’ın, Değirmenlik Örgütü’ne büyük emeklerinin geçtiği kaydedildi.

Bektaş’ın cenazesi bugün öğle namazından sonra Değirmelik Kabristanlığına defnedilecek.