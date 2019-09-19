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Sevenleri yasta

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Kıbrıs Türk basının emektar isimlerinden Serpil Esat Çağaşan yaşamını yitirdi

Sevenleri yasta
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Kıbrıs Türk basının emektar isimlerinden, Mülkiyeliler Birliği’nin üyesi Serpil Esat Çağaşan yaşamını yitirdi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Çağaşan’ın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Çağaşan’ın yakın dostu Gazeteci Ahmet Tolgay, Çağaşan ile ilgili sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Tolgay’ın paylaşımı şöyle:

“Camiamızın sevgili Serpil'ini yitirdik: Basın camiamızın çilekeşlerinden sevgili Serpil Esat Çağaşan'ı kaybettik genç yaşta... Maalesef kansere karşı verdiği yiğitçe savaşı en sonunda kaybetti... Son buluşmamız Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde olmuş, doktor kapısı önünde geçmiş günlere dair derinlikli bir sohbet yapmıştık.. Ne kadar içten ve candandı...Kendisi için üzülenlere üzülüyordu... KIBRIS gazetesinin ilk kuruluş çalışmalarında emek veren ve sonraki yıllarda da araştırma ürünü haber ve yazılarıyla mesleğinde haklı bir saygınlığı kazanan çalışkan, üretken ve yaratıcı meslektaşımızdı... Işıklarda uyu Serpil'imiz... Sevenlerinin ve sevdiklerinin başı sağ, metaneti güçlü olsun.”

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