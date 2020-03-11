Sessiz sedasız gömüldü

Girne’de 11 bıçak darbesiyle vahşice katledilen Elif Lort'un cenazesi Karşıyaka'da toprağa verildi

Girne’de vahşi bir cinayete kurban giden 45 yaşındaki Elif Lort, Karşıyaka'da toprağa verildi.

Eski eşi ve ailesinin girişimleri ile kaldırılan cenazeye, Lort'un bazı iş arkadaşları ve sevenleri katıldı.

11 bıçak darbesi ile vahşice katledilen Elif Lort'un cenazesine CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Fazilet Özdenefe ve Doğuş Derya da katıldı.

Lor'tun tabutunu kadınlar da taşıdı. Cenaze namazı kılınan Lort, Karşıyaka'da defnedildi.

Girne’de Pazar günü sokak ortasında yaşanan korkunç cinayetin ardından detaylar kan dondurdu, kendisiyle evlenmek istemeyen Elif Lort’u öldüren katil zanlısı Abdullah Çelik işlediği suçu itiraf etti.

Cinayet mahalline bir başka sürücü tarafından kullanılan bir araçla geldiği söylenen Abdullah Çelik'in cinayeti “planlayarak” işlediği düşünülüyor.

11 yerinden bıçaklanan Lort’un vücudunun birçok yerinde de sıyrıklar olduğu öğrenildi.

Kızının kaldığı apartmana girmek istediği sırada, kadını saçlarından sürükleyen ve acımadan defalarca bıçaklayan katil zanlısının olay yerinden elinden bıçakla koşarak kaçtığı ve polis tarafından o bölgede yakalandığı belirtildi.

Kızı ve boşandığı eşinin kaldığı apartmanın otoparkında defalarca bıçaklanarak öldürülen Lort’un otopsisi önceki gün iki saatte tamamlandı.

Korkunç cinayet Girne Polis Müdürlüğü’nün bir sokak arkasında işlendi.

İstemediği adamın saldırısı sonucu bıçaklanan talihsiz kadının ise yardım çığlığına herkes seyirci kaldı.Cinayete tanıklık eden bazı vatandaşların ise olayı görüntüleyip sosyal medyada yayması büyük tepki gördü.

Lort’un 6 yıl önce boşandığı eşi Meriç Bahadi ise olayın şokunu atlatamadı.

Bahadi, yaşadıkları olaya inanamadıklarını kızının annesinin sokak ortasında vahşice öldürülmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi.

Ülkeye kısa süre önce Afyon’dan çalışmak için geldiği öğrenilen ve Girne’de “pidecilik” yaptığı öğrenilen katil zanlısı Abdullah Çelik, önceki gece işlediği korkunç cinayetin ardından kıskıvrak yakalandı.

Sokak arasında koşarken elinde bıçakla yakalanan saldırganın üzerinde iş kıyafetleri olduğu öğrenildi.

Elif Lort’un 6 yıl önce anlaşamadığı için eşinden boşandığı öğrenildi. 1993 doğumlu bir kız çocuğu olan kadının, Girne’de Ayakkabı Dünyası'nda çalıştığı ve kızı ile sık sık görüştüğü öğrenildi.

Boşandığı eşinin kızı ile birlikte kaldığı apartmana sürekli gittiği öğrenilen kadının, saldırıya uğradığı sıralarda eski eşi ve kızı evdeydi. Bölgeye gelen ambulansın siren seslerinden ürpererek dışarı çıkan İ.M., ise annesini kanlar içinde görünce fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Elif Lort’un 6 yıl önce boşandığı eşi Meriç Bahadi, ülkeye elini kolunu sallayarak girmenin bu kadar basit olmaması gerektiğini savundu ve isyan etti:

“Görenler de kameraya çekti, kimse müdahale etmedi”

Boşandığı eşinin vahşi bir cinayete kurban gitmesinin ardından, Meriç Bahadi önceki gün kızının annesinin otopsi işlemlerinin bitmesi için saatlerce morg kapısında bekledi.

Oldukça üzgün olan Bahadi, cinayetin oturdukları dairenin alt katında işlendiğini ve duymadığı için müdahale edemediği için çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Meriç Bahadi, eski eşi ile düşman olmadığını söyledi. Öldürülmeden kısa bir süre önce annesi ile telefonda konuştuğunu ve görüşmek için yanlarına gelmeye çalıştığını ifade eden Bahadi, “Elif’le 6 yıl önce boşandık. Bizim kızımız vardı ve düşman değildik. Cinayetin işlendiği gün kızımızı aradı, iş çıkışı geleceğini söyledi. Ben de bet ofisinde maç izliyordum, çok kalabalık olduğu için evde görmek istedim. Kızım odasında annesini bekliyordu, ben de maç izliyordum. Hiçbir şey duymadık, bölgeye ambulans gelene kadar. Ambulans sesinden kızımla beraber irkildik, odadan çıkan kızım annesinin telefona cevap vermediğini söyleyerek hemen dışarı koştuk” dedi.

24 senelik eşinin, kızının annesinin hunharca cinayete kurban gitmesinin hazmedilebilir bir durum olmadığını, içinin çok acıdığını kaydetti.

Savunmasız bir kadına bu şekilde saldıranın insan olmadığını ifade eden Bahadi, “Bir kadına bunu yapan asla insan değildir. Her gün çeşitli suçlara tanıklık ettiğimiz KKTC’yi hala Türkiye’ye bağlamak istiyor musunuz? Burnumuzun dibinde çok korkunç bir cinayet oldu, kimse müdahale etmedi. Ambulans geldi, dışarı çıkınca polis gördük, kanlar vardı. Ne olduğunu polise sorunca ‘Elif Lort isimli bir kadın bıçaklandı’ denildi. Kızım orda bayıldı. Ben sesleri duymuş olsam inip müdahale edecektim, siyasilere tek söylemek istediğim bu ülke artık bunları kaldırmaz. Bugün kızımın annesinin başına gelen yarın başka bir kadının da başına gelecek. Hayvanı kesmeye çalışırken bir insan bunu başka bir insana yapamaz” dedi.

Kızının annesinin otopsi sonucunu Lefkoşa Hastanesi Morgunda bekleyen ve oldukça üzgün olan Meriç Bahadi, bir insanın ölümünün bu kadar kolay olmaması gerektiğini söyledi. Ülkeye giriş çıkışlara da dikkati çeken Bahadi, “Kızım çok kötü. Annesiz nasıl yaparım diye feryat etti yüreğim yandı, bu vahşetin kapımın içinde olup duymamak, müdahale edememek içimi çok acıttı. Benim 24 senelik eşimdi, anlaşamadık boşandık. Ben neden öldürmedim? Kıbrıs’ta alışkın olmadığımız birçok olay yaşıyoruz, görüyoruz. Görenler de kameraya çekti, kimse müdahale etmedi. Biri müdahale etseydi, Elif yaşayacaktı. Kadınlar Günü’nde böyle bir olayın yaşanması çok korkunç, Pazar akşamı uyuyamadım. Şimdi o evde kalma fikri bizi ürkütüyor. Yaşama düzenimiz alt üst oldu. Kızımın isteği ile annesini Karşıyaka’da defnedeceğiz” dedi.

Meriç Bahadi, katil zanlısının Perşembe günü gerçekleşecek olan duruşmasına Kadın Örgütleri’nin de katılması gerektiğini vurguladı. Bahadi, Elif Lort’un Kadınlar Günü’nde öldürüldüğünü anımsatarak, “Perşembe günü ben orda olacağım, Kadın örgütlerinin de orda olacağını düşünüyorum” dedi.