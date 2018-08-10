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Ses kirliliğine ceza geliyor

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Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü yürürlüğe girdi. Tüzükle müzikli eğlence yerlerinde gürültü çıkaran işletmelere para cezası ve müzik yasağı gelebilecek

Ses kirliliğine ceza geliyor
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Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından hazırlanan Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü’nün yürürlüğe girdiği açıklandı.
Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla hazırlanan tüzükle  müzikli eğlence yerleri dahil yaptıkları faaliyet sonucu gürültü çıkaran tesis ve işletmelerin kontrol altına alınması hedefleniyor.
Tüzük kurallarına aykırı davranan işletmelere, para cezası yanında müzik izinleri 3 haftadan 3 aya kadar askıya alınabilecek.
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, insanların yaşam kalitelerini olumsuz etkileyecek tüm faktörleri düşünerek önlem almak durumunda olduklarını söyledi.
Çevresel gürültünün insan sağlığına  dair olumsuz etkilerine değinen Ataoğlu,şöyle devam etti:
”Gelen şikayetlerin profiline ve denetimlere  baktığımızda hassas kullanım alanlarının yakınında ciddi gürültü kaynaklarına sahip işletmelerde gürültü kirliliğini önlemek için gerekli çalışmaların yapılmadığını tespit ettik. Bu çerçevede işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen tüm işyerleri başta çevresel gürültü kaynakları açısından incelenecek, kaynağa dair çevresel gürültü ölçümleri yapılacaktır. Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi  tüzüğünde belirtilen sınır değer aşımlarında ise Çevre Koruma Dairemiz tarafından işletmelerin önlem alması sağlanacak”

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