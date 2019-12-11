Sermaye, Colombia'da yine gururumuz oldu

Ülkemizin Mod Ministery Dans okulu kayıtlı minik dansçısı Elis Sermaye, Ağustos ayında Romanya'da yapılan elemelerde şampiyon olup, finallerden yarışmaya hak kazandığı WORLD Latine Dance Cup Kolombiya Medellin' de ülkemizi bayrağı ile temsil etti. Yarışma WLDC sayfasından canlı yayınlanarak tüm dünya ile aynı anda ülkemizden de izlendi.

Necati KÜLAHLILAR

Ülkemizin Mod Ministery Dans okulu kayıtlı minik dansçısı Elis Sermaye, Ağustos ayında Romanya'da yapılan elemelerde şampiyon olup, finallerden yarışmaya hak kazandığı WORLD Latine Dance Cup Kolombiya Medellin' de ülkemizi bayrağı ile temsil etti. Yarışma WLDC sayfasından canlı yayınlanarak tüm dünya ile aynı anda ülkemizden de izlendi.

Dünyanın bir numaralı Latin Dansı organizasyonu olan WLDC'da yaşanan bir hata da gündeme oturdu. Ülkemizi temsil eden Elis Sermaye sahneye çıktığı anda, ekranlara yansıyan bayrak ve ülke isminin farklı olmasından dolayı, organizasyon sorumluları dansçımızın yanında olan, antrenörleri ve Elis'in ailesinin protestosuna mâruz kaldı.

Sonrasında yapılan itirazlar ve girişimler sonucunda, oradan ayrılıp oteline giden grubumuz, tekrardan organizasyon yerine çağrıldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda ekibimizden özür dilenip, tekrardan ülke bayrağı ile sahneye çıkılması kabul edildi.

Ekibimizin organizasyon komitesine yapmış oldukları itiraz değerlendirmesi sonucunda, tüm dansçıların performans puanları bazı kurallara göre tekrardan değerlendirmeye alındı.