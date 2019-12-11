banner255
banner69
4 0
19 0
 
Yedidalga’da yüzme şöleni gerçekleştirildi
Yedidalga’da yüzme şöleni gerçekleştirildi
16 0
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı
186 0
Kuğulu Park oldu sulu park
Kuğulu Park oldu sulu park
38 0
Hentbol U20’lerde sona doğru
Hentbol U20’lerde sona doğru
28 0
Birbirinden lezzetli tost tarifleri
Birbirinden lezzetli tost tarifleri
36 0
banner82

Sermaye, Colombia'da yine gururumuz oldu

banner27

Ülkemizin Mod Ministery Dans okulu kayıtlı minik dansçısı Elis Sermaye, Ağustos ayında Romanya'da yapılan elemelerde şampiyon olup, finallerden yarışmaya hak kazandığı WORLD Latine Dance Cup Kolombiya Medellin' de ülkemizi bayrağı ile temsil etti. Yarışma WLDC sayfasından canlı yayınlanarak tüm dünya ile aynı anda ülkemizden de izlendi.

Sermaye, Colombia'da yine gururumuz oldu

Necati KÜLAHLILAR

Ülkemizin Mod Ministery Dans okulu kayıtlı minik dansçısı Elis Sermaye, Ağustos ayında Romanya'da yapılan elemelerde şampiyon olup, finallerden yarışmaya hak kazandığı WORLD Latine Dance Cup Kolombiya Medellin' de ülkemizi bayrağı ile temsil etti. Yarışma WLDC sayfasından canlı yayınlanarak tüm dünya ile aynı anda ülkemizden de izlendi.

Dünyanın bir numaralı Latin Dansı organizasyonu olan WLDC'da yaşanan bir hata da gündeme oturdu. Ülkemizi temsil eden Elis Sermaye sahneye çıktığı anda, ekranlara yansıyan bayrak ve ülke isminin farklı olmasından dolayı, organizasyon sorumluları dansçımızın yanında olan, antrenörleri ve Elis'in ailesinin protestosuna mâruz kaldı.

Sonrasında yapılan itirazlar ve girişimler sonucunda, oradan ayrılıp oteline giden grubumuz, tekrardan organizasyon yerine çağrıldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda ekibimizden özür dilenip, tekrardan ülke bayrağı ile sahneye çıkılması kabul edildi.

Ekibimizin organizasyon komitesine yapmış oldukları itiraz değerlendirmesi sonucunda, tüm dansçıların performans puanları bazı kurallara göre tekrardan değerlendirmeye alındı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.