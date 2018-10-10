Serin hava ve yağmur devam edecek

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyrederken, rüzgarın kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.
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