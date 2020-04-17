Serhan Kombos'tan dayanışma örneği

Kombos Otomotiv’in Direktörü Serhan Kombos, Coronavirüsle mücadele için Sağlık Bakanlığına 2500 adet hızlı test kiti bağışında bulundu

Ülkemizin sevilen ve başarılı işadamlarından Kombos Otomotiv’in Direktörü Serhan Kombos, Coronavirüsle mücadele için Sağlık Bakanlığına 2500 adet hızlı test kiti bağışında bulundu.

Serhan Kombos’un bu anlamlı bağışı sayesinde sağlıkçıların eli daha da güçlendi.

Sosyal sorumluluklarda öncü isim olan ve her zaman dayanışma örneği gösteren Serhan Kombos’un bu zor mücadelede yardım elini uzatması, herkes tarafından takdirle karşılandı.

Kazancını toplum için harcayan Serhan Kombos’un bu desteğinin, diğer iş adamlarına da örnek olması talep edildi.