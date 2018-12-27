Serdarlı İlkokulu'nda felaketin eşiğinden dönüldü

Mesarya bölgesi ilkokullarından Serdarlı İlkokulu’na dün öğleden sonra düşen yıldırım neticesinde okulda büyük hasar meydana gelirken, okulda öğrencilerin olmayışı felaketi önledi

Murat ASLAN

Ülkemizde bugün öğle saatlerinde görülen soğuk ve yağmurlu havayla birlikte düşen yıldırımlar Mesarya bölgesi ilkokullarından Serdarlı İlkokulu’nda büyük zarara neden oldu.

Öğleden sonra saat 15.00 sıralarında yağmurla birlikte Serdarlı İlkokulu’na düşen yıldırım sonucunda birçok sınıfta büyük hasar olurken, sınıfların önündeki koridorun olduğu yerde elektrik kabloları dağıldı, müdür odasındaki DVD-R kamera sistemi ile telefon santrali yandı.

Serdarlı İlkokulu’ndan elde ettiğimiz bilgilere göre, düşen yıldırımın bazı sınıflardaki elektrik fişlerini yaktığı, camları patlattığı, sınıftaki panoların parçalandığı ve elektrik kablolarına hasar verdiği belirtildi.

Okulda eğitimin yaklaşık 2 saat önce tamamlanmış olması nedeniyle sınıflarda öğrencilerin bulunmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi.

OKULDA YARIN EĞİTİM YOK

Öte yandan Serdarlı İlkokulu'nda yaşanan yıldırım düşmesi sonucunda oluşan hasar nedeniyle İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik, okulda oluşan hasarın tespiti için bakanlık görevlilerinin yerinde tespit yaptığını kaydetti.

Oluşan zarardan dolayı okulda yarın için eğitime ara verildiğini açıklayan Varoğlu, yaşanan olayın yaralarının sarılması için harekete geçtiklerinin altını çizdi.