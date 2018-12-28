banner237
Böyle park yapana helal olsun
Böyle park yapana helal olsun
37 0
Atatürk için koştular
Atatürk için koştular
17 0
Dünyanın en dehşet verici hapishanesi
Dünyanın en dehşet verici hapishanesi
13 0
Başbakan’a Dome baskısı
Başbakan’a Dome baskısı
58 0
Yola düşen sandalye zincirleme kazaya neden oldu
Yola düşen sandalye zincirleme kazaya neden oldu
87 0
2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri
2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri
26 0
Çangar, 2019’a da damga vuracak
Çangar, 2019’a da damga vuracak
119 0
TOSFED gecesine, KKTOK damgası
TOSFED gecesine, KKTOK damgası
25 0
banner82

Serdarlı İlkokulu çarşambaya kadar hazır

banner27

banner210
Serdarlı İlkokulu çarşambaya kadar hazır
banner215

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, dün yıldırım düşmesi sonucu hasar gören ve bu nedenle bugün eğitime ara verilen Serdarlı İlkokulu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.  

Özyiğit, gerekli tamir ve yenileme çalışmalarının başlatıldığını ve okulun 2 Ocak Çarşamba gününe kadar eğitime yeniden hazır hale getirileceğini açıkladı.

Bakan Özyiğit’e incelemeleri sırasında Bakanlığa bağlı İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik ile Bakanlık İnşaat Birimi Amiri Tankut Rıfkı eşlik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Serdarlı Muhtarı, Okul Müdürü ve yetkililerle birlikte okulda incelemelerde bulunarak yıldırım düşmesi sonucu oluşan hasar konusunda ilgili bilgi alan Özyiğit, yapılan çalışmaları yerinde gözlemledi.

Dün olay yaşanır yaşanmaz bakanlığa bağlı ilgili birimlerin hemen harekete geçtiğini ve okula giderek oluşan hasarı yerinde tespit ettiğini, bu sabah itibarıyla da özellikle elektrik aksamında oluşan hasarların tamiri ve yenileme çalışmalarının başlatıldığını belirten Özyiğit, bakanlığın ilgili birimlerinin tatil döneminde çalışıp okulun 2 Ocak Çarşamba gününe kadar eğitime hazır hale getirileceğini açıkladı.

Yaşanan talihsiz olayın okul saatleri dışında gerçekleşmesi ve kimseye zarar gelmemesinin teselli kaynağı olduğunu belirten Özyiğit, Serdarlı Belediyesi’nin de olayın yaşanmasının hemen ardından yapılan çalışmalara destek verdiğini belirterek, başkan ve çalışanlarına teşekkür etti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.