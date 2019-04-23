Serdar Denktaş'tan duyarlılık örneği

Maliye Bakanı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş yaşadığı Yenikent bölgesinde yol kenarındaki otların büyümesi nedeniyle görüş açısını engellemesinden dolayı bugün kullandığı yoldaki otları ot biçme makinesiyle kesti. Bu durumu gören Sian Berktaş isimli bir vatandaşımız ise bu olayı sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:

"Bugün Yenikent'ten geçerken yol kenarında ot biçme makinasını tamir etmeye çalışan birini gördüm. Kafamı çevirdim Maliye Bakanı Serdar Denktaş, indim merakımdanbakındım ot biçme aleti arızalanmıştı. Müsade edin sayın Bakanım az çok anlarım bende bir bakayım dedim, aldım aleti tamir ettim. Tekrar ot biçmeye devam etti. Bir yandan da şaşırdım koskoca bakan koruma, danışman yanında hiç kimse yok tek başına sıradan bir vatandaş gibi. İşi bitirdiğinde Sayın bakana sordum niye biçiyorsunuz bu otları dedim. Bana "geçen gün motorlu birine çarpacaktım, yolun görüş açısını kapatıyordu, bende bu mahallede yaşayan serdar olarak başkaları zarar görmesin diye kesiyorum" dedi. Duygulandım. Adam koskoca bakan ama bizden biri, tatil günü o sıcakta ot biçiyor mahallesi için, katkı sağlamaya çalışan biri, Sayın Bakan Serdar beyi tebrik ediyorum."