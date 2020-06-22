Serdar Denktaş, 'özel jet'le ilgili polis raporunu Meclis'te açıkladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda DP Milletvekili Serdar Denktaş, Ercan’a özel jetle gelen kişilere ilişkin polisin soruşturma raporunu okudu.

Denktaş, Ercan’a gelecek söz konusu kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından karantina koşulu ile ülkeye gireceklerinin belirtildiğini, önce Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na, daha sonra değiştirilerek Turizm ve Çevre Bakanlığı’na ait araçların yolcuları alacağının bildirildiğini söyledi.

“ERCAN’DA YOLCULARIN ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ”

Denktaş, gelecek uçakla ilgili gümrük görevlisine sözlü bilgi verildiğini, buna karşın alanda olmadığını, uçak iniş yaptıktan sonra yolcuların VIP karşısındaki park alanına alındığını, burada, Sağlık Bakanlığı’na bağlı personelin, yolcuların ateşini ölçtüğünü aktardı.

Denktaş, Sağlık Bakanlığı Girne Kaza sorumlusu olan sıhhiye müfettişinin, gelecek olan yolcularla ilgili hiçbir bilgisinin bulunmadığını ifade etti.

“KARANTİNA OTELİ OLMAYAN MERİT ROYAL OTEL’E YERLEŞTİRİLDİLER”

Uçaktan inen yolcular ve uçak mürettebatının, dışarıda bekleyen Merit Otel grubuna ait araba ile alındıklarını dile getiren Denktaş, söz konusu kişilerin karantina oteli olmayan Merit Royal Otel’e yerleştirildiklerini kaydetti.

“OTELDEKİ BAZI KAMERALAR FORMATLANMIŞ, BAZILARI KAYIT ALMADI”

Merit Royal Otel’de hizmet veren personelden yapılan soruşturmada, söz konusu kişilerin odalarından çıkmadıklarının raporda yer aldığını söyleyen Denktaş, oteldeki bazı kameraların formatlanmış olduğunu ve bazı kameraların kayıt almadığının tespit edildiğini belirtti.

“GİRNE’DE ALIŞVERİŞ VE YEMEK YENİLDİ”

Personelden yapılan soruşturmada bu kişilerin Merit Royal ve Merit Crystal Cove Otellerinde kumar oynamadıklarının öğrenildiğini söyleyen Denktaş, bazı kişilerin Girne’ye gidip alışveriş yaptığını ve yemek yedikleri tespit edildiği belirtti.

“BAZI YOLCULARA GAZİMAĞUSA’DA PCR TESTİ YAPILDI...SONUÇ NEFATİF”

Denktaş, bazı yolculara Gazimağusa Hastanesi’nde PCR testi yaptırılmaya çalışıldığını, başarılamayınca, İskele’deki otel inşaatı lojmanlara yerleştirildiklerini, daha sonra tekrar hastaneye gidip PCR testi yaptırdıklarını ve negatif sonuç alındığını aktardı.

“KAHVALTIYA GÜRCAFER DE KATILDI”

Serdar Denktaş, ardından Gazimağusa’da kahvaltı yaptıklarını bu sırada Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer’in de aralarına katıldığını kaydetti.

Denktaş, daha sonra yeniden İskele’deki otel inşaatındaki lojmana giden söz konusu kişilerin saat 20.00’de adadan ayrıldıklarını belirtti.

“OTELLER KAYIT TUTMAK VE SAKLAMAKLA MÜKELLEF…BU DA ARAŞTIRILMALI”

Bir gazetecinin çektiği resim ve konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı olmaması ile başlayan tartışmanın bu noktaya geldiğini söyleyen Denktaş, raporda yer alan en önemli konuların otel kayıtlarının silinmesi, kayıtların tutulmaması olduğunu belirtti. Otellerin kayıt tutmak ve saklamakla mükellef olduğuna işaret eden Denktaş, ileri soruşturmada bu unsurların da araştırılması gerektiğini vurguladı.

Olaydan gümrük dahil her birimin haberi olduğunun görüldüğünü söyleyen Denktaş, buna rağmen gümrük memurunun orada olmadığını belirtti.

“DEĞİŞTİRİLECEK BİRİ VARSA O DA HÜKÜMETİN TÜMÜ, BİR BAKAN DEĞİL”

Bu ziyaretle ilgili “yatırım değil başka maksatla gelinmiş olmasına” yönelik dedikoduların gündeme geldiğini anımsatan Denktaş, “Bu rapordan hareketle değiştirilecek biri varsa o da hükümetin tümüdür, bir bakan değildir” dedi.