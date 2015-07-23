Serdar Denktaş, hakkındaki rüşvet iddialarını sert bir dille yalanladı

Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) Genel Başkanı Serdar Denktaş, hakkındaki rüşvet iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. KTHY’nin kapatılması ile birlikte, 9 milyon TL’lik rüşvet aldığı iddialarının...

Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) Genel Başkanı Serdar Denktaş, hakkındaki rüşvet iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. KTHY’nin kapatılması ile birlikte, 9 milyon TL’lik rüşvet aldığı iddialarının büyük bir yalan olduğunu ifade eden Denktaş, “servetim açık alnımdır, taşıdığım soyadımdır.” dedi.



Siyaset hayatına bankada yeterince para ile girdiğini sözlerine ekleyen Denktaş, bu gün ise yalnızca parti borçlarının var olduğunu kaydetti. Ailesi’nin de içinde bulunduğu durumu değerlendiren Denktaş, tek mal varlığının, Boğaz’da babadan kalma bir ev olduğunu açıkladı. Serdar Denktaş, ADA TV’de Erçin Şahmaran’ın sunduğu “Gündeme Bakış” programına konuk oldu.



“9 MİLYONLUK RÜŞVET, SİYASET ADINA BÜYÜK BİR YALAN”



Denktaş, KAS olayı yüzünden KTHY’den kalan yer hizmetleri şirketine sahip çıktığını belirterek, Atlas Jet’in, KTHY’nin kalan yolcularını uçurmak için görevlendirilen bir şirket olduğunu ifade etti. Bakanlar Kurulunun aldığı kararla ve elçiliğin onayıyla, bilet paralarının ödemesinin kararlaştırıldığını dile getiren Denktaş, Sayıştay raporuna göre Atlas Jet’e ödeme yapılamayacağına dikkat çekti. Denktaş, protokolde yazılanların eksik ve yanlış olduğunu vurgulayarak, hakkında iddia edilen “9 milyon TL rüşvet” konusunu ise “siyaset adına yapılan büyük bir yalan” olarak nitelendirdi. Atlas Jet’in, KKTC’ye açtığı davanın sonuçlanması halinde alınacak olan 9 milyon TL’nin KAS’a yatırılacağını belirten Denktaş, hakkında yapılan iddiaların ailesini ve yakın çevresini etkilediğine vurguda bulundu.



“BANKADA YETERİNCE PARAM VARDI, ŞİMDİ PARTİ BORÇLARI VAR”



Hakkındaki rüşvet iddialarını değerlendiren Denktaş; “Kız kardeşlerimin de benim de durumum belli. Siyasete, 1945’lerden beri Kıbrıs’ın en zengin tüccarlarından birinin damadıyken girdim. İddialar yüzünden o aileyi de mahvettim, ailemin üzerine yüründü. Bütün imkanlar elden kalktı.” Şeklinde konuştu. Politikaya girdiği andan itibaren bankada, yeterince parası olduğunu ifade eden Denktaş, şu anda ise geriye parti adına yapılan borçlanmaların kaldığını kaydetti.



“BABAMI KAYBETTİK BORÇLARINI ÖDEDİK”



Ailesi ile ilgili bilgi de veren Denktaş; “Ailemi tek tek değerlendirdiğimde, kız kardeşimin KTHY mağduru bir kızı devletten maaş alıyor, diğer kızı avukat fakat belediyede çalışıyor. Kız kardeşimin mesleğinde 25. yılı, yakında emekli olacak ama sadece bir kere terfi almıştır. Diğer kız kardeşim işsizdir, dulluk maaşıyla geçinir. 50 yıl ülkeyi yönetmiş ailenin ferdi olarak söylüyorum ki babamı kaybettik, borçlarını ödedik. Oğlum 30 yaşındadır, kendi işini kurmak ister. Bir kızım üniversitededir. Diğer kızım, kendi eşinin şirketinde çalışıyor.” açıklamasında bulundu.



“SERVETİM AÇIK ALNIMDIR, TAŞIDIĞIM SOYADIMDIR”



Açıklamasının devamında ise Denktaş, “diğer insanlara göre devleti yedik, neresini yedik bu devletin? Yanlışlarım eleştirilebilir fakat yalanlarla, iftiralarla yapılmasın bu iş. Bu kadar siyasi hayatımda neyim gelişmiş? Tekne aldım, konuşuldu fakat borçlanarak aldım. Babamdan kalan boğazda bir evim var. Onun dışında kendime ait bir şeyim yok. Servetim açık alnımdır, taşıdığım soyadımdır.”

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