Serbest Liman geçici personel istihdamı mahkemelik oldu

Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nde 7 kişilik geçici personel münhali için 2019 Mayıs ayında sınava giren ancak hükümetin değişmesinin ardından hükümet tarafından sınavın iptal isteği ile karşılaşan kişiler konuyu mahkemeye taşıdı.

Mülakatta usulsüzlük yapıldığını iddia eden vatandaşlar, elenenlerin arasından bir kişinin daha CAS çalışanları ile birlikte işe başlatılması ve aynı ayın içinde mülakat gerçekleştiği halde sınavsız personel alımı yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurarak yapılan usulsüzlük için Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığına dava açtı. 11 Mayıs 2019’da sınava giren ve başarılı olan 31 kişi mülakata katılma hakkı kazanmasına rağmen hükümetin değişmesi nedeniyle mağduriyet yaşadı.

Haber Kıbrıs’a ulaşan sınava giren bazı vatandaşlar, UBP-HP hükümetinin sınavın iptali için başsavcılığa başvurduğunu ve amaçlarının münhalin iptalini gerçekleştirip, seçim yatırımı amaçlı, tamamen CAS çalışanlarından oluşan bir grup kişiyi istihdam etmek olduğunu ifade etti.

Başsavcılık’ın hükümete ret cevabı vermesinin ardından ise 9 ay sonra apar topar 6 Şubat 2020'de mülakat gerçekleştirildi. Vatandaşlar, mülakatın amacının 1 Mart 2020 seçim yasakları öncesinde, münhali sonuçlandırıp, sonrasında amaçlarını yerine getirecek ortamı sağlamak ve CAS çalışanlarını istihdam etmenin önünü açmak olarak niteledi. Sınava giren bazı kişiler, “mülakat öncesinde herkesten cep telefonları toplandı. Mülakatta isim-yaş-medeni durum ve ne işle meşgul olunduğu haricinde bilgiye dayalı herhangi bir soru sorulmadı. Nitekim %50 yazılı, %50 sözlüden oluşan genel not ortalamasını UBP yandaşlarına yüksek puan vererek ayarladılar. Kendi partilerinden olan kişileri ilk 7 'ye yerleştirdiler. Bu nedenle yazılıda üst sıralarda olan kişileri dahi alt sıraya düşürdüler. Aldıkları kişiler 12 Şubatta işe başladı” ifadelerini kullandı.

Seçim yasaklarının öncesinde 9 kişi daha alındı

Seçim yasaklarının hemen öncesinde ve mülakatın 2 hafta sonrası, sınavsız, münhalsiz 9 CAS çalışanının 28 Şubat’ta istihdam edildiğini kaydeden vatandaşlar, CAS çalışanları ile birlikte, normal münhalde elenen kişilerden olan 1 kişinin de işe başlatıldığını belirtti.

Mağdur olan kişiler, böyle bir durumda diğer kişilerin de sınavı geçenler içinden alınmasının daha adil olacağı kanaatinde.

Mülakatta yandaşlarına torpil uyguladıkları için usulsüzlük yapıldığını iddia eden vatandaşlar, “Hiçbir ses/kamera kaydı almadan ve bilgiye yönelik hiç soru sormadan eleme yaptıkları, elenenlerin arasından da bir kişiyi daha CAS çalışanları ile birlikte işe başlattıkları ve aynı ayın içinde mülakat gerçekleştiği halde sınavsız personel alımı yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurarak yapılan usulsüzlük için Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığına dava açtık” ifadelerine yer verdi.

Mağdur kişiler, bir çok siyasi yetkiliye konuyla ilgili bilgi verdiklerini ancak neredeyse tüm siyasilerin kendilerine haklı bulmasına rağmen bir adım atmadığını ifade etti.